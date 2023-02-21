Жители посёлка Мурмаши с марта начнут получать отдельные счета за электроэнергию

С 1 марта 2023 года жильцы 74 многоквартирных домов городского поселения Мурмаши Кольского района будут получать счета за электроэнергию напрямую от филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

Ранее дома находились на обслуживании управляющих компаний ООО «ЖКП-Сервис», ООО «КВАРТАЛ», ООО «МУРМАШИ-СЕРВИС». Но ненадлежащее исполнение указанными организациями обязательств по оплате потребленной электрической энергии привело к образованию значительной задолженности перед гарантирующим поставщиком и прекращению договора.

Как сообщает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, для точности начислений, жителям указанных домов необходимо предоставить в свои управляющие компании показания счётчиков до 28 февраля этого года. На основе этих данных будет составлен окончательный расчёт размера платы за потребленную электроэнергию в указанный период.

По иным вопросам жители могут получить консультацию, воспользовавшись телефоном «горячей линии» +7 (815 2) 692-555 (интерактивный (голосовой) помощник/оператор контакт-центра) или электронной горячей линией по адресу: voprosgp@murmansk.atomsbt.ru.