Жители Приморского района Запорожской области могут получить грант на разработку программного обеспечения

Объявлен конкурсный отбор на получение грантов на разработку отечественных ИТ-решений для жителей Приморского района Запорожской области. Его до 3 ноября 2023 года проведёт Министерство цифрового развития Мурманской области.

На получение субсидий из областного бюджета Заполярья могут претендовать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные или осуществляющие деятельность на территории Приморского района Запорожья.

Размер гранта не превышает 1 миллиона рублей на одного получателя. Средства можно потратить как на разработку программного обеспечения с нуля, так и на доработку уже готового решения.

Заявки от участников ждут до 3 ноября 2023 года на почту: grant-it@gov-murman.ru.

Подробные требования к претендентам на конкурсный отбор и порядок подачи заявок размещены на сайте Министерства цифрового развития Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в мае этого года между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого оказывается поддержка в разных сферах.