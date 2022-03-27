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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.22 13:00

Жители Раякоски получают медицинскую помощь в новом ФАПе

Жители Раякоски получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Об этом сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Ранее медицинская помощь населению Раякоски была организована в медицинском кабинете. В 2021 году в рамках мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» был поставлен, смонтирован и введён в эксплуатацию ФАП на общую сумму 13,1 млн рублей.

Модульная конструкция нового здания ФАПа включает кабинет фельдшера со смотровой, процедурный  кабинет, помещение хранения медикаментов, санитарную комнату, коридор с зоной для ожидания, комнату для персонала, санузел. Кроме того, в конструкцию модульного здания входит жилое помещение – двухкомнатная благоустроенная квартира, предназначенная для проживания фельдшера. ФАП оснащён современным медицинским оборудованием, мебелью, изделиями медицинского назначения  в соответствии с действующими нормативными актами.

24 февраля этого года на постоянную работу в новый ФАП Раякоски была принята фельдшер Анастасия Кондрашова. Анастасия Александровна приехала в Мурманскую область из Карелии. Ранее работала фельдшером в Терском филиале Кандалакшской ЦРБ и фельдшером на Мурманской областной станции скорой медицинской помощи.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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