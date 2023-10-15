Жители района Росляково отпраздновали 127-й день рождения
В районе Росляково вчера прошло народное гулянье, посвящённое 127-летию со дня образования района. На площади возле Дворца культуры «Судоремонтник» была проведена насыщенная праздничная программа.
Для горожан работали торговые точки, интерактивные и спортивные площадки. Юные северяне смогли принять участие в шоу мыльных пузырей, поиграть в настольные и напольные игры, прокатиться на аттракционах. С творческими номерами на сцене выступили коллективы Дворца культуры «Судоремонтник» и Детской школы искусств №4.
Как сообщает администрация города Мурманска, в ходе праздничных мероприятий состоялось награждение участников спортивных состязаний ДЮСШ №4.
Подарком ко дню рождения района стало выступление мурманской шоу-группы «МимоNОТ».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25885&page=1