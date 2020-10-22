Жители районного центра Кола продолжают получать подарки к юбилею города

Этой осенью древний поморский город отмечает своё 455-летие. В последние годы Кола преображается. Не теряя своего исторического и культурного облика, приобретает черты современного и благоустроенного поселения. Города, в котором хочется жить, заводить семьи и воспитывать детей. Для этого здесь созданы все условия: ударными темпами возводятся новые объекты инфраструктуры, укладываются дороги, строятся современные детские площадки.

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава г. Кола Светлана Чукарева проверили, как выполняются работы по благоустройству города.

В этом году в Коле обустроили семь контейнерных площадок. Взамен пришедших в негодность закуплено 62 бака для сбора твёрдых коммунальных отходов. Их установили на новые заасфальтированные площадки. Вокруг возвели стены и крышу, чтобы влага не попадала внутрь, и птицы не растаскивали мусор. На эти цели из бюджета района было выделено порядка 2,5 миллиона рублей. Контейнеры обошлись ещё в 882 тысячи.

- Такие площадки оборудованы по последнему слову, в соответствии со всеми нормами, - поделился впечатлениями заместитель директора по производству Мурманского филиала АО «Управление отходами» Максим Дубровин. - Сами баки закрываются. Для удобства жителей предусмотрены ножные педали, так что можно выкинуть мусор, не испачкав рук.

- Мы решили не просто заменить в Коле устаревшие баки, а комплексно благоустроить данные придомовые территории, - подчеркнул глава районной администрации Александр Лихолат. – Там, где была необходимость, заменён асфальт, установлены дополнительные опоры уличного освещения. Всего в этом году в рамках программы «комфортная городская среда» мы отремонтировали в муниципалитете 18 дворовых территорий.

В этом году за счёт средств областного и районного бюджетов в Коле отремонтированы и десять подъездов. Работы выполнялись по инициативе районной администрации в рамках региональной программы «Формирование современной городской среды» и её подпрограмме «Инициативное бюджетирование». Всего в муниципалитете приведены в порядок 54 подъезда. В самом древнем поморском городе. Здесь обновлены общедомовые пространства в доме № 4 на ул. Заводская, доме № 26 на ул. Миронова и доме № 14 на ул. Кривошеева.

- В Коле работы по ремонту подъездов выполняла наша организация, - рассказал директор управляющей компании Андрей Мордвинов. – Где нужно было, мы выравнивали и красили стены, меняли всю электропроводку, электрощитовые, монтировали энергосберегающие светильники, почтовые ящики, устанавливали «тёплые окна». К примеру, на Миронова мы даже разработали специальный дизайн-проект ремонта. Его нарисовала наша местная жительница. Она постаралась привнести в работу северной тематики, и на стенах появились эти замечательные изображения брусники.

Как сообщает администрация Кольского района, ещё одним подарком от губернатора Заполярья Андрея Чибиса для жителей Колы стала новенькая детская площадка. В конце 2019 года в рамках реализации антикризисного плана #100шаговПравительства на станции Кола появился современный городок для самых маленьких жителей районного центра. В этом году рядом с домами № 15 и №17 на улице Андрусенко установили ещё один детский городок. Сказочный замок и канатный комплекс стали ещё одной точкой притяжения в городе.

- Раньше здесь были хаотично разросшиеся деревья и кустарники. Теперь появился небольшой, но очень уютный парк, в котором нет отбоя от малышей и их родителей, - отметила глава г. Кола Светлана Чукарева. – Сделаны комфортные пешеходные дорожки, освещение. В рамках программы «комфортная городская среда» приведены в порядок и ближайшие дворы на Андрусенко.