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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.22 16:00

Жители региона активно предлагают свои идеи в программу «На Севере – твой проект»

С начала старта приёма заявок в рамках губернаторского проекта «На Севере – твой проект», направленного на финансовую поддержку инициативных идей граждан, на региональный портал «Наш Север» поступило более 80 заявок.

Жители муниципальных образований Мурманской области размещают инициативные проекты, направленные на улучшение условий проживания и решения актуальных вопросов местного значения, выбирают приоритетные направления, на которые необходимо направить средства регионального бюджета.

Проект может быть направлен на улучшение имеющихся объектов инфраструктуры или создание новых. Основной объём финансирования будет осуществляться за счёт средств регионального бюджета, на эти цели будет направлено 100 млн рублей, софинансирование – из местных бюджетов и средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Одним из основных критериев финансирования проекта является возможность его реализации в течение 2023 года.

Инициировать проект может любая группа жителей численностью не менее 10 человек, достигших 16 лет. Разместить информацию на портале может любой из участников этой инициативной группы.

Наибольшее количество заявок поступило от жителей Мурманска, также активно свои инициативные идеи предлагают жители Оленегорска, Кандалакшского района и Кировска, ЗАТО Александровск и Печенгского муниципального округа.

В числе предложенных инициатив – обустройство семейного сквера и парка в Кировске, установка детских зимних горок в ЗАТО Александровск, а также стелы на въезде в Снежногорск, приуроченной к 50-летнему юбилею города, установка хоккейной коробки/игровой площадки в Сафоново, благоустройство лыжной трассы в Мончегорске, установка памятника современному воину в Полярных Зорях, ремонт входных групп и подъездов в Умбе и ЗАТО Видяево.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, приём заявок завершится 20 декабря. До 28 декабря будет проходить модерация проектов местными администрациями. С 10 по 30 января состоится онлайн-голосование по поддержке инициатив со стороны жителей городов и поселков региона. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы, которые будут учитываться при проведении конкурсного отбора.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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