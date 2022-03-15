Жители региона должны быть широко проинформированы о новых медицинских возможностях

Рассматривая итоги рабочей поездки в Печенгский округ в ходе вчерашнего оперативного совещания, губернатор Мурманской области Андрей Чибис особо остановился на функционировании так называемых медицинских шаттлов.

«Машины из Печенгской ЦРБ в Мурманск действительно начали регулярное движение. Однако, как выяснилось в живой беседе с людьми, жители очень мало знают об этом. Какой график движения, как туда попасть, как записаться – вопросы для жителей округа открытые. Прошу всеми возможными способами проинформировать население о новых возможностях», – дал поручение губернатор профильным ведомствам.

Также глава региона напомнил, что в отдалённые населённые пункты региона, – туда, где не хватает врачей, – по графику отправляются медицинские специалисты. Андрей Чибис попросил строго контролировать соблюдение этих графиков – люди не должны ждать понапрасну.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, говоря о транспортном обеспечении в целом, глава региона поручил Минтрансу региона разобраться, как функционируют в области маршрутные такси и как обеспечивается контроль за состоянием здоровья водителей.

«Вопросы безопасности перевозок на маршрутных такси необходимо тщательно отработать», – подчеркнул Андрей Чибис.