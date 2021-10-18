Жители региона могут освоить востребованные IT-профессии благодаря нацпроекту «Цифровая экономика»

В рамках нацпроекта «Цифровая экономики» Минцифры РФ реализует проект «Цифровые профессии», направленный на развитие цифровых компетенций и цифровой грамотности.

Проект позволяет россиянам получить IT-образование за половину стоимости образовательных программ. Уже доступны такие востребованные программы, как Data Science, Веб-аналитика, Product Manager, Мобильная разработка, Технологии анализ данных, Тестирование ПО, Технологии искусственного интеллекта, Веб-разработка и другие. Их предоставили: Нетология, Университет Иннополис, ИТМО, Центр образовательных компетенций НТИ, GeekBrains, Skillfactory, Яндекс.Практикум, СберУниверситет, Skyeng, 1С-Образование, Инвольта Образование, Финансовый университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РЭУ им. Г.В. Плеханова и другие образовательные организации.

Обучение по каждой программе длится от 250 академических часов. По результатам учебы слушатели получат дипломы о профессиональной переподготовке.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса. Оплату за слушателя может произвести его работодатель. На данный момент стоимость программ начинается от 18 тысяч рублей.

В 2021 году начнется обучение не менее 25 тысяч слушателей, а к 2024 году обучатся минимум 110 тысяч человек.

Расписание и полный перечень программ доступны в каталоге на сайте проекта.