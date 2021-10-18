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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.21 16:30

Жители региона смогут посещать спортивные мероприятия в закрытых помещениях, предоставив QR-код вакцинированного, переболевшего или прошедшего тестирование на COVID-19

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области с 18 октября ослаблены ограничения на посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Чтобы попасть на трибуны, жителям Заполярья необходимо будет предоставить QR-код вакцинированного, переболевшего или прошедшего тестирование на COVID-19.

«Мы ранее послабляли меры посещения культурных и массовых мероприятий. Пока ужесточать эти меры мы не будем, но нужно внимательно следить за ситуацией. Также напомню, что в регионе действует запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Вместе с Роспотребнадзором приняли решение разрешить северянам посещение спортивных мероприятий, но при условии, если эти люди либо вакцинированы, либо переболели COVID-19 в течение шести месяцев, либо имеют ПЦР-тест. Подтвердить это можно с помощью QR-кода», – отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.

Глава региона добавил, что получить QR-код можно на портале «Госуслуги». При отсутствии учётной записи на портале граждане могут обратиться в МФЦ, где специалисты помогут зарегистрироваться в системе. Также Андрей Чибис подчеркнул, что при проведении спортивных соревнований в закрытых помещениях организаторам необходимо обеспечить заполняемость спортивного объекта не более чем на 30%.

«Тема коронавирусной инфекции находится в острой фазе. Вы видите, что у нас по всей стране вводят новые ограничительные меры. У нас в области ситуация также непростая, напряжённая. Да, мы не так сильно растём, как многие другие наши соседи. Но это не повод расслабляться. Хочу поблагодарить всех северян, которые соблюдали и соблюдают те простые элементарные меры ограничений, которые сегодня у нас действуют, – сказал губернатор. – Мы находимся на 27 месте в стране по количеству привитых и на 32 месте – по темпу вакцинации. И, конечно, здесь я прошу всех тех, кто ещё не вакцинировался, эту процедуру пройти».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках оперативного совещания Андрей Чибис сообщил, что месяц назад благодаря поддержке федерального правительства было принято решение о передаче Мурманской области 22 новых автомобилей скорой помощи.

«Машины скорой помощи, из которых 19 – класса «В» и 3 – класса «С», уже поступили в Мурманскую областную станцию скорой медицинской помощи. Они оснащены самым высококлассным оборудованием. Прошу оперативно все документы оформить, получить номера и выпустить автомобили на линии. Ещё раз хочу поблагодарить федеральное Правительство, Минздрав Российской Федерации за поддержку нашей региональной системы здравоохранения», – подытожил глав региона.

 

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