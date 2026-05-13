На территории Мурманской области с 15 мая устанавливается пожароопасный сезонИсполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.26 15:00

Жители региона стали чаще обращать внимание на необходимость уборки общественных территорий от мусора

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 564 сообщения в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей их количество увеличилось на 2%.

В числе основных тем, которые волновали северян, — уборка общественных пространств от мусора, работа управляющих компаний, уборка тротуаров от песка и смета, очереди в учреждениях здравоохранения и содержание контейнерных площадок.

Незначительный рост зафиксирован в блоках «Благоустройство» и «Здравоохранение». Жители региона обращали внимание на необходимость уборки общественных территорий от мусора. Такие сигналы поступали из Мурманска, Апатитов и Мончегорска. В сфере здравоохранения пользователи сообщали о длительном ожидании диагностических исследований — МРТ, КТ, УЗИ и ФГДС.

В Мурманске основные обращения касались уборки городских улиц и общественных пространств, работы управляющих компаний, состояния дорог и контейнерных площадок. Горожане просили очистить дороги от песка и смета на улицах Капитана Маклакова, Зои Космодемьянской, Володарского, Лобова, а также на Рыбном и Флотском проездах. Также жители жаловались на переполненные мусорные контейнеры и мусор на контейнерных площадках.

Все сигналы были направлены в профильные структуры города и региона.

Одним из примеров отработки обращений стала ситуация на проспекте Ленина в Мурманске. Ещё 20 апреля жительница города сообщила о неудовлетворительном состоянии газона. Изначально ответ планировалось предоставить 24 апреля, однако сроки решения были перенесены до 20 мая.

После сигнала ЦУР в выходные дни газон был очищен, а пользователю направлен ответ с фотоподтверждением выполненных работ в социальной сети.

За отчетный период 73% сообщений были отработаны — проблемы решены, а по информационным запросам предоставлены необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе.

Руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев отметил работу коллег из Минэнерго, Минобра, Минстроя, а также администраций Мурманска, Североморска, Александровска, Оленегорска и Кандалакшского округа, которые продолжали информировать жителей о решении проблем даже в выходные дни.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,48 рубля, доллар теряет почти 45 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области усилит работу по повышению эффективности управления МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять