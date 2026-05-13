Жители региона стали чаще обращать внимание на необходимость уборки общественных территорий от мусора

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 564 сообщения в социальных сетях. По сравнению с предыдущей неделей их количество увеличилось на 2%.

В числе основных тем, которые волновали северян, — уборка общественных пространств от мусора, работа управляющих компаний, уборка тротуаров от песка и смета, очереди в учреждениях здравоохранения и содержание контейнерных площадок.

Незначительный рост зафиксирован в блоках «Благоустройство» и «Здравоохранение». Жители региона обращали внимание на необходимость уборки общественных территорий от мусора. Такие сигналы поступали из Мурманска, Апатитов и Мончегорска. В сфере здравоохранения пользователи сообщали о длительном ожидании диагностических исследований — МРТ, КТ, УЗИ и ФГДС.

В Мурманске основные обращения касались уборки городских улиц и общественных пространств, работы управляющих компаний, состояния дорог и контейнерных площадок. Горожане просили очистить дороги от песка и смета на улицах Капитана Маклакова, Зои Космодемьянской, Володарского, Лобова, а также на Рыбном и Флотском проездах. Также жители жаловались на переполненные мусорные контейнеры и мусор на контейнерных площадках.

Все сигналы были направлены в профильные структуры города и региона.

Одним из примеров отработки обращений стала ситуация на проспекте Ленина в Мурманске. Ещё 20 апреля жительница города сообщила о неудовлетворительном состоянии газона. Изначально ответ планировалось предоставить 24 апреля, однако сроки решения были перенесены до 20 мая.

После сигнала ЦУР в выходные дни газон был очищен, а пользователю направлен ответ с фотоподтверждением выполненных работ в социальной сети.

За отчетный период 73% сообщений были отработаны — проблемы решены, а по информационным запросам предоставлены необходимые разъяснения. Остальные обращения находятся в работе.

Руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев отметил работу коллег из Минэнерго, Минобра, Минстроя, а также администраций Мурманска, Североморска, Александровска, Оленегорска и Кандалакшского округа, которые продолжали информировать жителей о решении проблем даже в выходные дни.