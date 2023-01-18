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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.23 13:30

Жители региона стали чаще обращаться к депутатам Мурманской областной Думы

В региональный парламент в 2022 году поступило 4350 обращений граждан, почти на полторы тысячи больше, чем в 2021 году.

Самая популярная тема – законопроекты, находящиеся на рассмотрении в федеральных органах законодательной власти. Жителей Мурманской области в минувшем году волновали вопросы мобилизации и службы в Вооруженных силах, благоустройства городов и посёлков, качество уборки снега и мусора, ремонта дорог, организация детских и спортивных площадок, содержание и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

В областную Думы также поступали жалобы на управляющие организации и перебои в получении качественных коммунальных услуг (водоснабжения, электроэнергии, теплоснабжения). Значительное количество обращений касалось социальной сферы и здравоохранения, в том числе получения льгот отдельными категориями граждан, оказания медицинской помощи, социальной поддержки семей с детьми, перерасчета пенсий. Также северяне просили депутатов о финансовой помощи, содействии в трудоустройстве и улучшении жилищных условий.

– В соответствии с законодательством о статусе депутата, парламентарии Мурманской областной Думы ежемесячно осуществляют приём граждан, – пояснил Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко. – На практике встречи с жителями, общение в социальных сетях, как правило инициируют поступление большого количества обращений и предложений от людей. Иными словами, депутаты, находясь в гуще масс, постоянно помогают решать те или иные проблемы, оказывают всевозможную помощь жителям региона. Сегодня на первый план выходят вопросы поддержки военнослужащих, выполняющих свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. С начала этого года уже поступило много обращений, связанных с чисткой снега во дворах и на придомовых территориях, а также с вопросами ЖКХ. Все они взяты на контроль и будут отработаны депутатами в установленном порядке, ни одна из просьб не останется без ответа.

Депутаты отмечают, что анализ поступивших обращений граждан порой становится основой для новых законодательных инициатив. Кроме того, возросшее количество обращений говорит о доступных способах напрямую обратиться к парламентариям за помощью и уверенности людей в положительном разрешении их проблем.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26900/

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