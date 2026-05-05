9 Мая военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.26 16:00

Жители региона традиционно активно включились в голосование за объекты благоустройства - более 20 тысяч северян сделали свой выбор

На оперативном совещании, которое состоялось 4 мая, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о ходе проведения Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Голосование традиционно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«В этом году жители региона традиционно активно включились в голосование за объекты благоустройства. Уже более 20 тысяч северян сделали свой выбор — это показатель вовлечённости и заинтересованности в развитии своих городов и посёлков», — отметил Андрей Чибис.

По всей России зафиксировано свыше 5 млн голосов. За время реализации проекта по стране благоустроено около 8,5 тысячи территорий, собрано более 68 млн голосов.

«Важно, что именно жители определяют, какие общественные пространства будут обновлены. Это принципиально меняет подход к развитию городской среды», — подчеркнул глава региона.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет — на портале «Госуслуги», в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтёров проекта, которые работают в общественных местах муниципалитетов-участников. Всего в Мурманской области представлено 34 территории.

В минувшие выходные в ряде муниципалитетов также прошли субботники. В Мурманске 1 мая более 600 человек присоединились к Всероссийскому субботнику: собрано свыше 51,5 кубометра мусора, очищено порядка 120 тысяч квадратных метров общественных территорий, зелёных зон и улиц.

Кроме того, в выходные волонтёры помогали жителям выбрать объекты для будущего благоустройства.

Благодаря проекту в регионе уже реализован ряд значимых инициатив: в Мурманске появились домик «моржей» и парк у озера Среднее, в Кандалакше — набережная «Город у Белого моря», в Кировске — сквер «Кукисвумучорр».

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в прошлом году в голосовании приняли участие более 65 тысяч жителей Мурманской области. Всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и народной программы «На Севере — жить!» в регионе обновлено 184 общественных пространства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/414764/?sphrase_id=7431049#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
