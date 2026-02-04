Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в региональном парламенте состоялось заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований Мурманской области. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Кусайко, заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, региональные парламентарии, руководители органов местного самоуправления, представители органов исполнительной власти.

Заседание вёл председатель областной Думы, глава координационного Совета Сергей Дубовой, который отметил, что совет является рабочей площадкой для прямого диалога между региональным парламентом и внешними муниципалитетами.

«Здесь мы получаем «обратную связь» и вырабатываем общие решения, в том числе, на законодательном поле. Наша общая задача – законы, которые мы принимаем на отдалённом уровне, должны реально работать «на земле» - в городах и посёлках Мурманской области. Без такого диалога эффективное управление невозможно, - отметил Сергей Михайлович. - Мы всегда открыты для предложений по изменению регионального законодательства, которые поступают из муниципальных образований. Стабильность и процветание региона во многом зависит от муниципалитетов. Уверен, что рекомендации совета будут полезны местным органам власти для принятия решений, которые улучшат жизнь людей в каждом уголке нашего региона».

В центре внимания участников заседания – координация работы органов местного самоуправления при реализации программ благоустройства территорий.

С информацией выступила Ольга Вовк, которая отметила, что за последние шесть лет была проделана большая работа по преображению городов и посёлков Мурманской области. Жители региона утвердились в жизнеспособности программы «На Севере – жить!», благодаря которой люди сами решают, какие перемены необходимы на их территориях.

Участники заседания поделились своими практиками работы. С информацией выступила председатель Совета депутатов Ловозерского муниципального округа Ольга Шевлякова и председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгения Гордеева, которые, в частности, отметили возросшую активность жителей в программе «На Севере – твой проект» – рост заявок увеличился в несколько раз.

Докладчики выразили благодарность правительству региона и депутатам областной Думы за отлаженное взаимодействие и поддержку при реализации проектов.

Об основных изменениях в законодательстве в сфере местного самоуправления в единой системе публичной власти проинформировали первый вице-спикер областной Думы Владимир Мищенко и представитель Управления юстиции Российской Федерации по Мурманской области Ольга Серомолот.

В прошлом году в ряде муниципальных образований прошли выборы в советы депутатов, были избраны главы руководителей. В связи с этими члены координационного Совета выбрали новый путь, который привёл Координационный Совет, которым стал Вадим Турчинов – Председатель Совета депутатов муниципального округа г. Кировск.

Сергей Дубовой также поблагодарил представителей Мурманска, Мончегорска и Полярных Зорь за помощь и поддержку при проведении автопробега Санкт-Петербург – Мурманск «Дорогами Победы», посвященного памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. По итогам автопробега была выпущена книга, которая была вручена представителям советов депутатов. В завершение Сергей Дубовой пожелал всем добиться успеха в работе на благо местного региона.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/c5e/suso0f68f514wro7qh6v60kolkuy48b4.JPG