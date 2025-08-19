Жители региона жалуются на состояние дворов и дорог, работу ЖКХ, здравоохранение и содержание образовательных учреждений

Центр управления регионом Мурманской области подвёл итоги мониторинга за неделю: с 9 по 15 августа в соцсетях зафиксировано 785 сообщений жителей. Как отметил вчера на оперативном совещании правительства руководитель ЦУР Артём Марышев, по сравнению с предыдущей неделей количество обращений повысилось на 4%.

Основные темы обращений касались состояния дворов и дорог, вопросов ЖКХ, здравоохранения и содержания образовательных учреждений.

В Мурманске отмечено снижение числа сообщений на 18%. Жители сообщали о ямах во дворах, отсутствии горячей воды, сроках ремонта дорог, получении медицинских справок, а также жаловались на нарушение тишины в ночное время.

По итогам работы ЦУР за неделю 65% обращений удалось отработать: проблемы решены или даны разъяснения, остальные сообщения находятся в работе. Например, в Мурманске закреплена шумная решётка ливневки, восстановлено табло на остановке, произведён ямочный ремонт и заменена крышка люка. В Кандалакше отремонтированы почтовые ящики, в других округах также оперативно реагировали на запросы жителей.

Особое внимание уделялось случаям, когда сроки решения проблем неоднократно переносились. Так, в Ковдоре после сигнала ЦУР определены сроки завершения ремонта магистрального трубопровода и жителям разъяснён порядок перерасчёта платы за период без горячей воды.

Руководитель ЦУР Артём Марышев также отметил работу коллег из Минстроя и Мингосжилстройнадзора, а также администраций Александровска, Североморска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакшского округа, которые и в выходные дни продолжали информировать жителей о решении проблем, обозначенных пользователями.