Губернатор Андрей Чибис - это был непростой год: вызова нашей экономике, нашему народу. Мы справилисьКруглосуточно и бесплатно: в Мурманске открыт каток на Ивановом ручье
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.12.22 12:00

Жители регионов СЗФО оценили 2022 год с точки зрения карьеры

Треть респондентов, живущих в Северо-Западном ФО (28%), рассказали, что для них 2022 год ничем не отличается от 2021-го: никаких существенных отличий в плане трудоустройства и карьеры. В разрезе профессий аналогичного мнения придерживаются сразу 40% респондентов, работающих в сфере безопасности, 36% - из автомобильного бизнеса, по 33% - из транспортно-логистической сферы и сферы административного персонала.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как жители страны оценивают уходящий год с точки зрения трудоустройства.

Треть респондентов, живущих в Северо-Западном ФО (28%), рассказали, что для них 2022 год ничем не отличается от 2021-го: никаких существенных отличий в плане трудоустройства и карьеры. В разрезе профессий аналогичного мнения придерживаются сразу 40% респондентов, работающих в сфере безопасности, 36% - из автомобильного бизнеса, по 33% - из транспортно-логистической сферы и сферы административного персонала. Примечательно, что это выше средних российских показателей на 2%, а петербургских на 4% (наглядно на диаграмме).

Остальные опрошенные так или иначе почувствовали перемены. Так, 8% жителей СЗФО считают, что в плане карьеры и работы 2022 год проходит лучше, чем 2020 и 2021 годы. При этом в среднем по стране доля таких ответивших выше – 12%. В разрезе сфер лучше, чем год и два года назад себя чувствуют представители сферы туризма и ресторанов (16%), а также строители (15%).

Ещё 8% опрошенных, признают, что для их карьеры 2022 год лучше, чем 2020 год, но при этом хуже, чем 2021 год. Такого мнения придерживаются сразу 17% маркетологов, 15% представителей сферы искусства и медиа, по 13% - среди рабочего персонала и HR-менеджеров.

Показательно, что лишь 3% соискателей считают, что 2022 год был лучше 2021-го, но хуже 2020 года, когда в мире разыгралась пандемия коронавируса и был введен локдаун. Наиболее часто такие респонденты встречаются среди экспертов по консультированию и консалтингу (10%). При этом сразу 53% участников опроса затруднились дать однозначную оценку уходящему году в плане развития карьеры.

Карьерный рост

47% опрошенных признались, что в течение 2022 года в их должности не произошло изменений – они остались на прежней позиции. 5% отметили, их должность переформулировали без изменения функционала. 6% опрошенных в 2022 году смогли добиться повышения: чаще всего таких респондентов можно встретить среди HR-менеджеров (12%), специалистов по добыче сырья (11%) и среди ИТ-специалистов (10%).

Понижение в должности в 2022 году коснулось 5% россиян. Чаще всего с этим сталкивались респонденты из сферы рабочего персонала (11%) и госслужащие (10%).

Кроме того, 22% респондентов сообщили, что их сократили на работе. Чаще прочих под сокращение попадали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), «Высший менеджмент» (27%). Среди разных регионов с сокращениями чаще всего сталкивались жители Москвы (28%), Московской области, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга (по 25%), а также Новосибирской области (24%).

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего на празднование Нового года и январские каникулы потратят в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, но и здесь планируют сэкономить-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,56 рубля, доллар окреп почти на 1,49 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила государственное задание 2022 года по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минюст будет утверждать экономически обоснованные нотариальные тарифы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика