Жители регионов СЗФО вошли в топ регионов-лидеров, где меньше всего боятся увольнения

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала текущие настроения соискателей. Выяснилось, что жители регионов СЗФО (за исключением Петербурга и Ленобласти, здесь показатель несколько ниже) в целом ощущают себя на рынке труда стабильнее, нежели жители большинства регионов страны.

По данным исследования, жители СЗФО сегодня, как правило, не страшатся увольнения с текущего места работы - индекс стабильности на текущем месте трудоустройства здесь составляет 0,50 пункта*. Это 1 место среди регионов страны. Для сравнения – по России в целом индекс стабильности на текущем месте работы – 0,39 пункта.

«Важно, что в целом ощущение стабильности на текущем месте работы у соискателей накануне второго квартала 2021 года показывает рост: до отметки 0,39 пункта этот индекс вырос впервые за всю историю проведения исследования. С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители соискатели из медико-фармацевтической сферы, а также начинающие карьеру и студенты. Представители сферы HR и банковской сферы меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В целом угрозу увольнения сегодня испытывают только 16% соискателей из регионов СЗФО, ещё 77% считают, что на данный момент риска увольнения работодателем у них нет. Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются – 69%.

* - данные представлены в индексах, значения которых колеблются от –1 до +1, где «–1» говорит о негативных настроениях работников, а «+1» — об их стабильном самоощущении по данному показателю.