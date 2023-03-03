Жители Ревды приняли участие в акции «Север помогает»

Сбор подарков был приурочен ко Дню защитника Отечества.

В День защитника Отечества нашим воинам, которые мужественно и отважно исполняют свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, были направлены посылки, собранные под руководством учителя истории и обществознания Евгения Харитонова учениками и педагогами Ревдской школа им. В.С. Воронина.

На протяжении месяца в образовательном учреждении шёл сбор подарков солдатам и офицерам нашей армии. Ученики школы писали тёплые письма с пожеланиями здоровья и скорейшего возвращения домой.

«Всё то, что было подготовлено нами, стало частью помощи, которую собирали в Ловозерском районе и другие организации и учреждения. Отправка ценного груза была организована администрациями Ловозерского района и городского поселения Ревда. Благодарю всех участников акции - учеников школы, педагогов и неравнодушных жителей. Надеюсь и верю, что всё сделанное нами поможет нашим защитникам в выполнении их сложных воинских задач», - рассказала директор Ревдской школа им. В.С. Воронина Марина Достанко.

Напомним, в сентябре 2023 года в Мурманской области запустили акцию «Север помогает» в поддержку мобилизованных и их семей.

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».