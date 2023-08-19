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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.23 09:30

Жители Ревды своих не бросают – Сергей Дубовой

Поселковая волонтёрская группа «Сети Победы» активно участвует в сборе помощи для бойцов.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и руководитель фракции «Единая Россия» в Думе, председатель комитета облдумы по бюджету, финансам, налогам и экономике Ирина Просоленко в ходе рабочей поездки в Ревду познакомились с Ольгой – активистом волонтёрской группы «Сети Победы». Они занимаются приготовлением сухих полуфабрикатов для отправки нашим землякам, участвующим в специальной военной операции на Украине.

В первую очередь, это сублимированные супы, каши и батончики из сухофруктов. Они вкусные и питательные, немаловажный момент – имеют небольшой вес. Все продукты сначала проходят термообработку, затем высушиваются в обычных сушилках и фасуются.

«В ходе рабочей поездки в Ревду лишний раз убедился в том, что северяне своих не бросают, область активно участвует в акции «Север помогает». Как пояснила волонтёр, продукты быстрого приготовления пользуются большим спросом у наших бойцов. Ну, а главное, напоминают им о тепле родного дома. Радует, что количество желающих поддержать эту акцию растёт. Поверьте, такая поддержка ребятам жизненно необходима!», – отметил Сергей Дубовой.

 

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/zhiteli-revdy-svoih-ne-brosayut

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