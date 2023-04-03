Запрет продажи вейпов поддерживают 67% россиянУдивительные люди нашей планеты: 80-летний владелец кафе в Токио, пожилой индиец и художник из Омана
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.04.23 11:30

Жители России продолжают получать бесплатные гектары в Заполярье

По данным регионального Роскадастра, за два месяца текущего года поступило уже 87 заявок россиян на получение до одного гектара земли в Мурманской области по программе «Гектар Арктики». Кроме того, принято 94 заявления о госрегистрации договоров безвозмездного пользования «гектарами» Кольского полуострова и 136 заявлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных гражданам по программе «Гектар Арктики». 

Наиболее востребованные земельные участки расположены в Кольском районе Мурманской области (61% всех поданных заявок в 2023 году). Также 17% заявок подано на земли, расположенные в городском округе Апатиты.

Порядка 40% заявителей планируют на полученном «гектаре» земли заниматься ведением личного подсобного хозяйства и индивидуальным жилищным строительством, 11% заявителей хотят попробовать свои силы в туристической деятельности. Однако, есть среди указанных россиянами видов запланированной деятельности и такие, как авиационный спорт, цирки и зверинцы, общественное питание, историко-культурная деятельность, оказание социальной помощи населению, медицинские организации особого назначения, дошкольное, начальное и среднее общее образование, и другие виды.

«В нашем регионе есть люди, которые с большим энтузиазмом взялись за освоение территории. Это безусловно приветствуется и правительством региона принимаются решения о предоставлении арктических земель в собственность до истечения пятилетнего срока. Управлением в 2023 году зарегистрировано право собственности уже на 2 земельных участка, предоставленных гражданам по программе «Гектар Арктики». – рассказывает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Но не все желающие получить землю оказались готовы к её дальнейшему освоению. С момента начала работы программы «Гектар Арктики» в Мурманской области (1 августа 2021 года) уже 32 землепользователя расторгли договоры безвозмездного пользования земельными участками. «Каждому желающему бесплатно получить участок по этой программе мы рекомендуем взвешенно подходить к выбору участка и того вида деятельности, который он планирует вести на нем, рассчитывать свои силы и возможности. Ведь оформить землю в собственность можно будет только после подтверждения его целевого использования согласно выбранному виду разрешенного использования», – отметила заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Лидия Звонарёва.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, благодаря программе «Гектар Арктики» северяне и все граждане, в том числе участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, могут в упрощённом порядке безвозмездно приобрести земельный участок в Мурманской области для реализации собственных бизнес-проектов. Для этих целей выделено более 731 тысячи гектаров земли – это более 2% площади Мурманской области, которая входит в число лидеров в стране по объёму предоставленной под программу территории.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Работоспособного населения в Мурманской области становится всё меньше
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Комментарий к новости:Депутаты проголосовали за присвоение двум ЗАТО - Североморску и Заозерску - почётного звания «Город морской доблести»
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Комментарий к новости:Дальний поход продолжается: фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» вышел в Атлантический океан
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Топ-10 вакансий для мурманчан, которые не хотят стоять в пробках по утрам-PRO Валюту (16+)Цены на нефть демонстрируют подъём, курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №2 Кольской АЭС отключён от сети действием автоматики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Что, кроме Дня смеха, ждёт россиян с 1 апреля
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика