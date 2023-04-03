Жители России продолжают получать бесплатные гектары в Заполярье

По данным регионального Роскадастра, за два месяца текущего года поступило уже 87 заявок россиян на получение до одного гектара земли в Мурманской области по программе «Гектар Арктики». Кроме того, принято 94 заявления о госрегистрации договоров безвозмездного пользования «гектарами» Кольского полуострова и 136 заявлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных гражданам по программе «Гектар Арктики».

Наиболее востребованные земельные участки расположены в Кольском районе Мурманской области (61% всех поданных заявок в 2023 году). Также 17% заявок подано на земли, расположенные в городском округе Апатиты.

Порядка 40% заявителей планируют на полученном «гектаре» земли заниматься ведением личного подсобного хозяйства и индивидуальным жилищным строительством, 11% заявителей хотят попробовать свои силы в туристической деятельности. Однако, есть среди указанных россиянами видов запланированной деятельности и такие, как авиационный спорт, цирки и зверинцы, общественное питание, историко-культурная деятельность, оказание социальной помощи населению, медицинские организации особого назначения, дошкольное, начальное и среднее общее образование, и другие виды.

«В нашем регионе есть люди, которые с большим энтузиазмом взялись за освоение территории. Это безусловно приветствуется и правительством региона принимаются решения о предоставлении арктических земель в собственность до истечения пятилетнего срока. Управлением в 2023 году зарегистрировано право собственности уже на 2 земельных участка, предоставленных гражданам по программе «Гектар Арктики». – рассказывает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Но не все желающие получить землю оказались готовы к её дальнейшему освоению. С момента начала работы программы «Гектар Арктики» в Мурманской области (1 августа 2021 года) уже 32 землепользователя расторгли договоры безвозмездного пользования земельными участками. «Каждому желающему бесплатно получить участок по этой программе мы рекомендуем взвешенно подходить к выбору участка и того вида деятельности, который он планирует вести на нем, рассчитывать свои силы и возможности. Ведь оформить землю в собственность можно будет только после подтверждения его целевого использования согласно выбранному виду разрешенного использования», – отметила заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Мурманской области Лидия Звонарёва.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, благодаря программе «Гектар Арктики» северяне и все граждане, в том числе участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, могут в упрощённом порядке безвозмездно приобрести земельный участок в Мурманской области для реализации собственных бизнес-проектов. Для этих целей выделено более 731 тысячи гектаров земли – это более 2% площади Мурманской области, которая входит в число лидеров в стране по объёму предоставленной под программу территории.