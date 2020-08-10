Жители села Ёна – в догах как в шелках

Прокуратурой Ковдорского района проведена проверка деятельности Муниципального унитарного предприятия «Ёна», в ходе которой выявлены нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Образовавшаяся задолженность МУП «Ена» перед ресурсоснабжающей организацией - филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» повлекла полное ограничение подачи электроэнергии на электрокотельную расположенную в с. Ёна, что повлекло за собой прекращение подачи горячего водоснабжения и отопления на объекты жилищного фонда и иные объекты села.

Вместе с этим, проверкой было установлено, что с декабря 2019 года МУП «Ёна» перешло на прямые расчёты с населением за потребляемые ресурсы.

На 28 июля текущего года задолженность населения за предоставленные коммунальные услуги перед МУП «Ёна» составляет свыше 6 млн рублей.

Однако, предприятием в адрес должников – физических лиц направлено всего 52 претензии на сумму 1 млн 120 тысяч рублей, что указывает на низкий уровень претензионно-исковой работы и отсутствие денежных средств для оплаты услуг гарантирующего поставщика электроэнергии.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы Ковдорского района внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.