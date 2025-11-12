Жители Североморска в шестой раз присоединились к благотворительной акции «Коробка храбрости»

Добрая предновогодняя акция призвана порадовать самых юных жителей флотской столицы, которые в это время проходят лечение в больницах муниципалитета.

Вчера первая такая коробка наполнилась игрушками, книжками, раскрасками за пару минут. Акцию уже поддержали глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, сотрудники администрации и коллективы детских садов.

До 2 декабря «Коробки храбрости» будут стоять в приёмной партии «Единая Россия» на улице Сафонова, 13 и в холле администрации на улице Ломоносова, 4.

Собранные подарки отправятся к маленьким пациентам детского отделения Североморской ЦРБ, детской поликлиники, стоматологии.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18932-dlya-samyh-yunyh-pacientov/#news-gal-12