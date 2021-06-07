Жители СЗФО чаще других россиян указывают, что отлично владеют русским языком

Сегодня – День русского языка. Накануне памятной даты эксперты hh.ru выяснили, как часто такие навыки как «Грамотный русский язык», «Грамотность», «Грамотная речь» встречаются в резюме и вакансиях.

Грамотный русский язык как навык от соискателей в 2021 году требуется в 13,3% или в 430 тысяч вакансий по всей России – за последние пять лет количество вакансий с таким требованием растет в среднем на 25% от года к году. Как показало исследование, наиболее строго к грамотности относятся работодатели из Республики Дагестан – такое требование встречается в 19,5% вакансий, открытых в этом регионе. На втором месте в целом по стране по числу таких требований – работодатели из Калининградской области (16,5% вакансий). Реже всего на грамотность обращают внимание в вакансиях из Чукотского АО (5,8%).

В регионах СЗФО такие требования как «Грамотный русский язык», «Грамотность», «Грамотная речь» встречаются в 15% вакансий в Петербурге, в 13% вакансий в Карелии, 12,4% псковских вакансий, в 12,2% вакансий из Новгородской области, в 11% вакансий для мурманчан, в 10,5% вакансий для жителей Архангельской области, в 10% вакансий из Ленобласти, а также в 9% вакансий в Республике Коми и Ненецком АО.

Интересно, что самая высокая доля вакансий с требованием грамотности наблюдается в профессиональных сферах «Спорт, фитнес, красота» (31,8%), «Консультирование» (30,4%) и «Административный персонал» (28,1%). Реже всего это требование можно встретить в вакансиях сфер «Рабочий персонал» (3,2%) и «Добыча сырья» (2,6%).

«Грамотных» соискателей больше всего в Санкт-Петербурге – 7,8% от общего числа резюме и Калининградской области (7,4%) – соискатели из этих регионов попали в лидеры в целом по стране. В остальных регионах СЗФО доля резюме с указанным навыком грамотного русского языка от общего числа резюме распределилась так: Карелия (7,1% резюме с высоким уровнем русского языка от общего числа резюме) – это четвертое место в целом по стране.

Мурманская и Псковская области (5,9% от всех резюме в регионах), Новгородская область (5,6%), Архангельская область и Ленобласть (5,4%), Ненецкий АО и Коми (4,8%). В целом по стране – в 6,3% резюме указывается высокий навык владения русским языком.

Среди профессиональных сфер самой грамотной можно назвать «Науку, образование» - такой навык указан в 15,3% резюме. На втором месте – «Искусство, развлечения, медиа» (14,5%), на третьем – «Маркетинг, реклама, PR» (10,5%). Реже всего о грамотности в резюме пишут в сферах «Бухгалтерия, финансы» и «Рабочий персонал» (2,1%).