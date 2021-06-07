Более 300 спортивных мероприятий пройдут в Мурманской области этим летомЛето пришло, пора тушить лесные пожары
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.06.21 14:00

Жители СЗФО чаще других россиян указывают, что отлично владеют русским языком

Сегодня – День русского языка. Накануне памятной даты эксперты hh.ru выяснили, как часто такие навыки как «Грамотный русский язык», «Грамотность», «Грамотная речь» встречаются в резюме и вакансиях.

Грамотный русский язык как навык от соискателей в 2021 году требуется в 13,3% или в 430 тысяч вакансий по всей России – за последние пять лет количество вакансий с таким требованием растет в среднем на 25% от года к году. Как показало исследование, наиболее строго к грамотности относятся работодатели из Республики Дагестан – такое требование встречается в 19,5% вакансий, открытых в этом регионе. На втором месте в целом по стране по числу таких требований – работодатели из Калининградской области (16,5% вакансий). Реже всего на грамотность обращают внимание в вакансиях из Чукотского АО (5,8%).

В регионах СЗФО такие требования как «Грамотный русский язык», «Грамотность», «Грамотная речь» встречаются в 15% вакансий в Петербурге, в 13% вакансий в Карелии, 12,4% псковских вакансий, в 12,2% вакансий из Новгородской области, в 11% вакансий для мурманчан, в 10,5% вакансий для жителей Архангельской области, в 10% вакансий из Ленобласти, а также в 9% вакансий в Республике Коми и Ненецком АО.

Интересно, что самая высокая доля вакансий с требованием грамотности наблюдается в профессиональных сферах «Спорт, фитнес, красота» (31,8%), «Консультирование» (30,4%) и «Административный персонал» (28,1%). Реже всего это требование можно встретить в вакансиях сфер «Рабочий персонал» (3,2%) и «Добыча сырья» (2,6%).

«Грамотных» соискателей больше всего в Санкт-Петербурге – 7,8% от общего числа резюме и Калининградской области (7,4%) – соискатели из этих регионов попали в лидеры в целом по стране. В остальных регионах СЗФО доля резюме с указанным навыком грамотного русского языка от общего числа резюме распределилась так: Карелия (7,1% резюме с высоким уровнем русского языка от общего числа резюме) – это четвертое место в целом по стране.

Мурманская и Псковская области (5,9% от всех резюме в регионах), Новгородская область (5,6%), Архангельская область и Ленобласть (5,4%), Ненецкий АО и Коми (4,8%). В целом по стране – в 6,3% резюме указывается высокий навык владения русским языком.

Среди профессиональных сфер самой грамотной можно назвать «Науку, образование» - такой навык указан в 15,3% резюме. На втором месте – «Искусство, развлечения, медиа» (14,5%), на третьем – «Маркетинг, реклама, PR» (10,5%). Реже всего о грамотности в резюме пишут в сферах «Бухгалтерия, финансы» и «Рабочий персонал» (2,1%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Варандей как камень преткновения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко - это успешный профессионал, носитель региональной идентичности, умеющий решать проблемы людей
-

Последние комментарии

Николай Петрович
31.05.21 20:26
Теперь будем ждать сообщений о травмировании пешеходов и пострадавших гонщиках на электросамокатах... Жизнь становится непредсказуемей и интересней.
Комментарий к новости:С 1 июня в Мурманске начнёт работу самый северный в России прокат электросамокатов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.05.21 20:59
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, столицы Кольского Заполярья Мурманска! Я лично и весь коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:Горсовет опять заседает, а северян их пустословие возмущает
Николай
25.05.21 10:46
Это самая замалчиваемая личность в российских СМИ!!! https://youtu.be/3dBOduCm510
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения «Единой России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)110 северян оштрафовали за нарушение правил для возвращающихся из-за рубежа-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 34 копейки, евро теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 4 млрд кВтч с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали предложение о введении запрета на взимание комиссии при внесении гражданами оплаты за жилищно-коммунальные услуги
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика