Жители СЗФО хотят, чтобы компании помогали развитию их карьеры и улучшали рабочую среду

Эксперты hh.ru в ходе опроса выяснили, какие направления поддержки сотрудников доступны работающим россиянам, и какие программы заботы для работников они хотели бы видеть в своих компаниях.

У большинства опрошенных (63%), в том числе и среди жителей СЗФО, на работе нет программ поддержки физического здоровья сотрудников. О наличии программы ДМС заявил каждый третий в целом по стране, а также 38% опрошенных в Петербурге и Москве. Поддержку занятий спортом получают 12% сотрудников. Программа телемедицины есть в среднем у 4% в целом по России, а также у 4% респондентов из Петербурга.

Лишь у 4% участников опроса, в том числе из регионов СЗФО, в компаниях есть штатный психолог и линия психологической поддержки. В разрезе профобластей – у 13% представителей научной сферы есть доступ к штатному психологу, а у 11% банковских служащих в компании работает линия поддержки.

О практике преемственности, когда на открывшиеся вакансии в компании сначала приглашаются кандидаты из числа внутренних работников, заявил каждый четвертый респондент. Карьерное консультирование работников распространено у 9% опрошенных.

Почти у 60% респондентов на работе нет программ социальной поддержки сотрудников и их семей. Самыми распространенными вариантами соцподдержки называли мероприятия для детей (18%), программа ДМС для родственников есть у 11%.

Ещё треть участников опроса заявили, что в их компаниях не занимаются развитием комфортной рабочей среды. Как правило, самыми распространенными вариантами улучшения рабочей зоны стали кухонная зона или столовая (есть у 51% опрошенных) и бесплатная парковка для работников (26%).

Чаще всего примеры заботы о комфорте рабочей среды сотрудников и особенно помощь с обустройством рабочего места работников на удалёнке отмечали представители из сферы маркетинга, науки и образования, ИТ, банков и управления персоналом (порядка 20% в каждой из профобластей).

В итоге, по мнению респондентов, помощь в построении карьеры сотрудников (55%), а также улучшение рабочей среды (53%) должны стать основными направления, которые стоит развивать компаниям в ближайшей перспективе. На третьем месте по востребованности в развитии стоит поддержка эмоционального и ментального здоровья сотрудников (48% опрошенных отметили, что нуждаются в такой программе). На четвертом месте по доле упоминаемости – направление соцподдеркжи сотрудников и их семей (39%), также каждый третий опрошенный хотел бы, чтобы его работодатель внедрил программу по повышению финансовой грамотности работников.

В разрезе профсфер о важности поддержки эмоционального состояния и здоровья чаще всего заявляли представители административного персонала, сотрудники из области закупок и маркетинга.