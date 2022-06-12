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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.22 15:00

Жители СЗФО хотят отдыхать от работы на пляже, в походах или экскурсионных турах – обзор форматов отдыха от hh.ru

В ходе опроса оказалось, что мужчины-респонденты чаще, чем женщины предпочитают отдых дома или на даче: 31% среди мужчин против 19% у женщин, которым интересен такой формат отдыха. Между тем дамы чаще интересуются и берут экскурсионные туры в качестве отдыха от работы: 37% среди женщин против 30% у мужчин.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей СЗФО и выяснила, какие форматы отдыха от работы и повседневной рутины предпочитают трудящиеся. Выяснилось, что самыми популярным видом отдыха для работающих жителей Северо-Запада является пляжный отдых (особенно он популярен среди отпускников). Такой формат отдыха выбирают 60% опрошенных.

На втором месте по популярности - активный отдых в виде походных туров выходного дня в различные регионы России, в том числе в горы, катания на велосипедах и т. п. Этот вариант отдыха от работы выбирают 40% жителей СЗФО.

На третьем месте по популярности у местных жителей оказались сразу два формата проведения свободного времени - экскурсионные туры в соседние города и регионы, а также различные исторические места – их выбрал каждый третий опрошенный (32%). Ещё 32% респондентов предпочитает незатейливый отдых на даче или просто дома. А треть респондентов (28%) покупают путевки на санаторно-курортное лечение или ходят в спа (наглядно на диаграмме).

Интересны также и индивидуальные ответы, которые давали люди в ходе опроса. Так, часть респондентов предпочитает «городской» отдых - исследование архитектуры, музеев и прогулки по городу. Еще часть респондентов указали такой интересный вариант отдыха как гастрономический туризм.

В ходе опроса оказалось, что мужчины-респонденты чаще, чем женщины предпочитают отдых дома или на даче: 31% среди мужчин против 19% у женщин, которым интересен такой формат отдыха. Между тем дамы чаще интересуются и берут экскурсионные туры в качестве отдыха от работы: 37% среди женщин против 30% у мужчин.

В разрезе возрастов также зафиксированы интересные данные. Так, молодые респонденты от 18 до 24 лет чаще, чем возрастные (55 лет и старше) выбирали отдых дома или на даче: 35% среди молодых респондентов против 20% среди зрелых. 

Опрос также показал, что активный отдых от работы чаще всего практикуют представители производственной сферы (54%), ИТ-специалисты (57%) и маркетологи (55%). Погреться на солнце и полежать на пляже чаще мечтают HR-специалисты и рекрутеры (61%), топ-менеджмент (58%) и работники из сферы продаж (54%). Респонденты из бухгалтерской и финансовой сферы чаще берут экскурсионные туры как вариант отдыха (42%), юристам больше по душе курортное лечение и спа (34% опрошенных), а вот работники транспортной и строительной сфер чаще отдыхают от работы дома или на даче (по 40%).

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