Жители СЗФО интересуются ИТ-сферой больше других в России, считают Билла Гейтса самым популярным представителем индустрии и предлагают ввести ИТ в систему школьного образования

Исследование показало, что 90% жителей СЗФО интересуются ИТ-сферой, средние показатели по РФ меньше на 4%. При этом автоматизация процессов (35% опрошенных), искусственный интеллект (ИИ) (44%) и разработка сайтов и приложений (37%) – самые интересные области ИТ по мнению респондентов из СЗФО, которые интересуются ИТ. Также в топ-5 входит машинное обучение (23%) и компьютерные игры (35%). Искусственный интеллект считают наиболее интересным мужчины (50 п.п. против 41 п.п.), для женщин это автоматизация процессов (48%).

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и школа ИТ-профессий для детей Rebotica выяснила, какие области ИТ самые интересные для соискателей, какие ИТ продукты и решения самые выдающиеся, а также насколько важно внедрять ИТ в систему школьного образования.

Исследование показало, что 90% жителей СЗФО интересуются ИТ-сферой, средние показатели по РФ меньше на 4%. При этом автоматизация процессов (35% опрошенных), искусственный интеллект (ИИ) (44%) и разработка сайтов и приложений (37%) – самые интересные области ИТ по мнению респондентов из СЗФО, которые интересуются ИТ. Также в топ-5 входит машинное обучение (23%) и компьютерные игры (35%). Искусственный интеллект считают наиболее интересным мужчины (50 п.п. против 41 п.п.), для женщин это автоматизация процессов (48%).

«Примечательно, если бы респонденты из СЗФО могли вернуться в школьные годы и посвятить свою карьеру ИТ, то 37% выбрали бы профессию специалиста по кибербезопасности (это самый высокий показатель по России), разработчика программ для ИИ и разработчика игр (по 28%), 26% - аналитика данных. Ещё 21% выбрали бы в школьные годы профессию разработчика сайтов и мобильных приложений). Разработчик программ для ИИ наиболее интересен среди мужчин, чем женщин (41 п.п. против 24 п.п.), для женщин наиболее привлекательна профессия аналитика данных (35 п.п. против 25 п.п.). При этом говоря о внедрении ИТ-составляющих в систему школьного образования, 39% считают, что достаточно иметь возможность дополнительного образования для ребенка, 37% считают, что это должно быть обязательной частью программы, 22% «за» введение в программу в старших классах», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

По мнению почти половины респондентов (51%) из СЗФО, мессенджеры – самый выдающийся ИТ продукт. Также в топ-3 входят социальные сети и виртуальная реальность (39%). На 4 месте по распределению голосов – маркетплейсы (37%). Виртуальная реальность топ-1 среди распределения ответов у мужчин (41 п.п. против 35 п.п.), у женщин – мессенджеры (47 п.п. против 41 п.п.). Средства доставки как лучшее изобретение ИТ отметил каждый пятый опрошенный в СЗФО (22%), а сервисы такси 16%.

При этом по мнению каждого второго жителя СЗФО ИТ профессию можно освоить за 2-3 года после окончания онлайн-курсов, главное – желание. Каждый третий считает, что все зависит от таланта, 14% считает, что для этого нужно высшее техническое или математическое образование. При этом чем старше возрастная группа, тем ниже доля мнения об онлайн-курсе и выше доля влияния таланта.

И в заключении служба исследований hh.ru предложила живущим в СЗФО, интересующимся ИТ-индустрией выбрать самых ярких и популярных представителей ИТ-сферы. В итоге каждый третий в СЗФО назвал имя Билла Гейтса (29%), 28% - отдали предпочтение Илону Маску, 16% проголосовали за Марка Цукерберга, 11% - за Евгения Касперского, 7% - за Олега Тинькова, 2% - за Аркадия Воложа (наглядно на диаграммах 1 и 2).