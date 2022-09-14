Жители СЗФО испытывают наибольший стресс при поиске работы, чем остальные россияне

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, узнала о главных страхах жителей СЗФО при поиске работы.

Только 24% трудящихся и соискателей в регионах СЗФО признались, что обычно не испытывают страхов при поиске работы – по сравнению с 2020 годом, когда проводился аналогичный опрос, доля таких соискателей выросла на 14%. Чаще всего «смелые» соискатели встречаются среди высшего менеджмента (36%), рабочего персонала (35%) и строителей (34%). По другим регионам: меньше всего страха при поиске работы испытывают жители Республики Татарстан (31%), Ростовской и Свердловской областей (по 30%).

Самым главным страхом соискателей в СЗФО является боязнь не найти новую работу в принципе: если два года назад такие опасения испытывали 23% опрошенных, то сегодня – уже 44%. Больше прочих этого боятся маркетологи и рекламщики (58%), а также ИТ-специалисты (43%).

На втором месте среди страхов соискателей – боязнь оказаться обманутым работодателем, например, столкнуться с мошенником, ее испытывают 41% опрошенных (два года назад – 38%). Обычно такая фобия встречается у начинающих специалистов (42%) и у специалистов по закупкам (41%).

Третье место в рейтинге соискательских страхов занимают опасения остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так: они есть у 28% соискателей в СЗФО. По сравнению с 2020 годом доля таких соискателей стала больше на 8%. Чаще всего этот страх встречается среди маркетологов (36%) и специалистов по продажам (34%).

Кроме того, 14% соискателей при поиске работы испытывают страх не оправдать ожиданий будущего работодателя (по сравнению с 2020 годом таких стало на 7% меньше). Ещё 19% боятся проходить собеседование (это на 4% меньше, чем два года назад), а 20% в принципе боятся искать новую работу и боятся возможных перемен (на 5% больше, чем в 2020 году).

В целом россияне оценивают уровень стресса при поиске работы на 5,6 балла из 10, где «10» — вообще ничего не боюсь. Мужчины обычно уверены в себе больше женщин (6 балов против 5,3). Наибольший стресс при поиске работы испытывают маркетологи (4,7), бухгалтеры (5) и ИТ-специалисты (5,2), а также жители СЗФО (5,7), Санкт-Петербурга и Москвы (5,4).