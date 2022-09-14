277 ярких и эмоциональных рисунков: в Мурманске подвели итоги XXIII конкурса детского рисунка «Я люблю мой город»Сегодня День программиста: что происходит с рабочими местами и зарплатами у этих специалистов в 2022 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.22 12:00

Жители СЗФО испытывают наибольший стресс при поиске работы, чем остальные россияне

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, узнала о главных страхах жителей СЗФО при поиске работы.

Только 24% трудящихся и соискателей в регионах СЗФО признались, что обычно не испытывают страхов при поиске работы – по сравнению с 2020 годом, когда проводился аналогичный опрос, доля таких соискателей выросла на 14%. Чаще всего «смелые» соискатели встречаются среди высшего менеджмента (36%), рабочего персонала (35%) и строителей (34%). По другим регионам: меньше всего страха при поиске работы испытывают жители Республики Татарстан (31%), Ростовской и Свердловской областей (по 30%).

Самым главным страхом соискателей в СЗФО является боязнь не найти новую работу в принципе: если два года назад такие опасения испытывали 23% опрошенных, то сегодня – уже 44%. Больше прочих этого боятся маркетологи и рекламщики (58%), а также ИТ-специалисты (43%).

На втором месте среди страхов соискателей – боязнь оказаться обманутым работодателем, например, столкнуться с мошенником, ее испытывают 41% опрошенных (два года назад – 38%). Обычно такая фобия встречается у начинающих специалистов (42%) и у специалистов по закупкам (41%).

Третье место в рейтинге соискательских страхов занимают опасения остаться без денег, если на новой работе что-то пойдет не так: они есть у 28% соискателей в СЗФО. По сравнению с 2020 годом доля таких соискателей стала больше на 8%. Чаще всего этот страх встречается среди маркетологов (36%) и специалистов по продажам (34%).

Кроме того, 14% соискателей при поиске работы испытывают страх не оправдать ожиданий будущего работодателя (по сравнению с 2020 годом таких стало на 7% меньше). Ещё 19% боятся проходить собеседование (это на 4% меньше, чем два года назад), а 20% в принципе боятся искать новую работу и боятся возможных перемен (на 5% больше, чем в 2020 году).

В целом россияне оценивают уровень стресса при поиске работы на 5,6 балла из 10, где «10» — вообще ничего не боюсь. Мужчины обычно уверены в себе больше женщин (6 балов против 5,3). Наибольший стресс при поиске работы испытывают маркетологи (4,7), бухгалтеры (5) и ИТ-специалисты (5,2), а также жители СЗФО (5,7), Санкт-Петербурга и Москвы (5,4).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)39,3 тысячи рублей в месяц: Мурманская область находится на 7-м месте в стране по размеру трат-PRO Валюту (16+)Цены на нефть умеренно опускаются, курс рубля в начале торгов дешевеет-PRO Энергетику (18+)16 сентября в Мурманской области стартуют мероприятия всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика