Жители СЗФО оказались самыми нетерпеливыми в поиске работы

При этом, как и прежде, плохой ответ лучше его полного отсутствия: 9 из 10 соискателей в СЗФО заявили, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование, чем вообще остаться без ответа.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, как быстро они хотят, чтобы им отвечали потенциальные работодатели на их резюме, прежде чем люди потеряют интерес к вакансии, на которую откликнулись.

Оказалось, что регионы СЗФО находятся 1 месте в России по доле самых «нетерпеливых» соискателей.

61% соискателей на Северо-Западе страны потеряют интерес к вакансии, если работодатель не ответил им в течение первых трёх дней с момента отклика. Это самый высокий показатель: в среднем по России не более трёх дней готовы ждать 39% опрошенных.

Ещё по СЗФО: 4-5 дней ждут ответ, а потом переходят к новому поиску работы 9% респондентов. В сумме до 2 недель ждут, а потом не интересуются компанией 26% опрошенных. А от трёх недель и чуть более месяца терпеливо ждут ответ от эйчара лишь 3% соискателей из СЗФО. В целом по стране таких больше – 5% (наглядно на диаграмме).

Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше трёх дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%).

Кроме того, 2 из 3 соискателей в СЗФО заявляют, что работодатель должен ответить в течение трёх дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании.

Наибольшая доля тех, кто изменит своё отношение к компании от хорошего к крайне негативному после трёх дней без ответа, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%).

При этом, как и прежде, плохой ответ лучше его полного отсутствия: 9 из 10 соискателей в СЗФО заявили, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование, чем вообще остаться без ответа.