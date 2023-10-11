Мурманская область завоевала две награды Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития»ФАС возбудила дело на рынке арматуры
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 12:00

Жители СЗФО оказались самыми нетерпеливыми в поиске работы

При этом, как и прежде, плохой ответ лучше его полного отсутствия: 9 из 10 соискателей в СЗФО заявили, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование, чем вообще остаться без ответа.

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и выяснила, как быстро они хотят, чтобы им отвечали потенциальные работодатели на их резюме, прежде чем люди потеряют интерес к вакансии, на которую откликнулись.

Оказалось, что регионы СЗФО находятся 1 месте в России по доле самых «нетерпеливых» соискателей.

61% соискателей на Северо-Западе страны потеряют интерес к вакансии, если работодатель не ответил им в течение первых трёх дней с момента отклика. Это самый высокий показатель: в среднем по России не более трёх дней готовы ждать 39% опрошенных.

Ещё по СЗФО: 4-5 дней ждут ответ, а потом переходят к новому поиску работы 9% респондентов. В сумме до 2 недель ждут, а потом не интересуются компанией 26% опрошенных. А от трёх недель и чуть более месяца терпеливо ждут ответ от эйчара лишь 3% соискателей из СЗФО. В целом по стране таких больше – 5% (наглядно на диаграмме).

Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше трёх дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая – среди высшего и среднего менеджмента (22%).

Кроме того, 2 из 3 соискателей в СЗФО заявляют, что работодатель должен ответить в течение трёх дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании.

Наибольшая доля тех, кто изменит своё отношение к компании от хорошего к крайне негативному после трёх дней без ответа, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%).

При этом, как и прежде, плохой ответ лучше его полного отсутствия: 9 из 10 соискателей в СЗФО заявили, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование, чем вообще остаться без ответа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило 104% собираемости платежей за три квартала 2023 года-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок поднимаются, доллар и евро растут-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Жители Мурманской области продолжают жаловаться на отсутствующее отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика