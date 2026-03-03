В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.26 12:00

Жители СЗФО планируют отпуск весной: какие месяцы 2026 года выгоднее для отдыха

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели исследование и выяснили, что с приближением весны жители Северо-Западного ФО все чаще задумываются об отпуске. Май становится самым популярным месяцем для отдыха в этот период.

По данным опроса, май выбрали 18% респондентов, апрель — 11%, март — 8%. Наиболее активно весенний отпуск рассматривают представители ИТ-сферы, управления персоналом и обучения, маркетинга и PR, а также юристы, специалисты сферы искусства и медиа и сотрудники домашнего и обслуживающего персонала. В отдельных весенних месяцах доля таких сотрудников достигает 20–28%.

В целом жители СЗФО чаще планируют отпуск летом: август указали 60% опрошенных, июль — 58%, июнь — 29%. Осенью предпочтения распределяются следующим образом: сентябрь выбирают 25% респондентов, октябрь — 14%, ноябрь — 8%.

Весна остаётся востребованным периодом во многом благодаря длинным праздничным выходным. В 2026 году дополнительные нерабочие дни приходятся на 7–9 марта, а также на 1–3 и 9–11 мая.

«В соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни в его продолжительность не включаются, что позволяет при грамотном планировании увеличить фактический период отдыха. При этом отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев, тогда как заработная плата — по количеству рабочих дней в месяце. С экономической точки зрения целесообразно учитывать производственный календарь: чем больше рабочих дней, тем выше потенциальная выгода», — поясняет юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

Наиболее выгодными месяцами в 2026 году станут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). К наименее выгодным относятся январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней). В эти периоды сумма отпускных может быть ниже привычного уровня дохода.

По словам Александра Кузнецова, выходные дни включаются в отпуск и оплачиваются. Если в заявлении указаны только рабочие дни, суббота и воскресенье не будут учтены при расчете выплат. Кроме того, работодатель обязан уведомить сотрудника о начале отпуска не позднее чем за две недели и перечислить отпускные не позднее чем за три рабочих дня до его начала.

«При планировании отпуска в 2026 году сотрудникам важно заранее определить приоритет — увеличение продолжительности отдыха или максимизация выплат. В первом случае рационально использовать периоды, примыкающие к нерабочим праздничным дням, поскольку они не включаются в отпуск и фактически продлевают отдых. Во втором — ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, что позволяет минимизировать разницу между отпускными и заработной платой. Также можно брать отпуск в месяце с большим количеством рабочих дней, который вплотную примыкает к началу праздничных периодов. Обычно это конец декабря, примыкающий к новогодним праздникам, и конец апреля, который примыкает к первым праздничным дням мая. В такой ситуации получится сохранить привычный уровень дохода и продлить при этом период отдыха», — подытожил юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты руководителей: кому в СЗФО предлагают более 300 тысяч рублей в месяц?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 44 копейки, евро теряет 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»