Жители СЗФО рассказали, что их не устраивает в руководстве, коллективе и рабочей атмосфере – итоги опроса hh.ru

Ещё 28% опрошенных жителей СЗФО обеспокоены постоянной текучкой кадров в своих компаниях и на предприятиях. На такую проблему, как правило, жалуются работники розничной торговли (38% представителей сферы), 41% опрошенных рекрутеров и кадровых работников и 34% представителей рабочего персонала. Ещё 28% посетовали, что у них не работе непонятно кто и за что отвечает.

Опрос, проведенный службой исследований hh.ru, показал, какие ключевые элементы не устраивают, раздражают и расстраивают работающих жителей Северо-Запада страны.

На первом месте по «популярности» причин, из-за которых местные респонденты недовольны своей работой, оказались недоверие к компетентности руководителя и то, что топ-менеджеры не прислушиваются к мнению работников (по 30% в каждом случае). О некомпетентности руководства чаще всего говорят представители сферы управления персоналом (34% опрошенных), работники розничной торговли (32%), а также маркетологи (30%). А о том, что к ним не прислушиваются заявляют в массе своей работники медицины (39% опрошенных из этой сферы), представители научной и образовательной сферы (38%) и сельского хозяйства (38%).

Ещё 28% опрошенных жителей СЗФО обеспокоены постоянной текучкой кадров в своих компаниях и на предприятиях. На такую проблему, как правило, жалуются работники розничной торговли (38% представителей сферы), 41% опрошенных рекрутеров и кадровых работников и 34% представителей рабочего персонала. Ещё 28% посетовали, что у них не работе непонятно кто и за что отвечает.

И лишь 16% опрошенных из СЗФО признались, что их устраивает в коллективе и рабочей атмосфере абсолютно всё. Чаще всего такую положительную оценку давали ИТ-специалисты (24%) и работники ресторанно-гостиничной сферы (18%) (наглядно на диаграмме).