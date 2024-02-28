Жители СЗФО рассказали, что такое работа мечты

Интересно, что у представителей разных профессий разные требования к работе мечты. Например, для юристов важнее зарплаты, оказалось, чтобы работа приносила радость, а не стресс (58% против 64%). А HR-специалистам крайне важно, что начальство уважительно относилось к ним – об этом заявили сразу 76% опрошенных.

Аналитики hh.ru выяснили у работающих жителей СЗФО, что в их понимании работа мечты. Кроме высокой зарплаты важные позиции занимают уважение руководства, work-life balance и отсутствие скуки.

В топ-5 наиболее важных составляющих работы мечты для работников из регионов СЗФО в этом году входят:

1. достойная зарплата, которая покрывает все затраты (об этом заявили сразу 72% опрошенных);

2. уважительное отношение начальства к работникам (66%);

3. положительные эмоции, а не стресс (62%);

4. отсутствие задержек зарплаты (51%);

5. баланс личной жизни и работы (45%).

Интересно, что такой параметр, как безопасность на работе выбирали в 26% случаев. При этом каждый пятый (19%) опрошенный в регионах СЗФО работник отметил, что для него работа мечты состоит в том, что про нее не стыдно рассказать. Каждый третий (28%) считает, что работа мечты должна приносить пользу обществу. Ещё у 28% другое требование к работе мечты – просто не задерживаться на ней и не перерабатывать (наглядно на диаграмме).

Интересно, что у представителей разных профессий разные требования к работе мечты. Например, для юристов важнее зарплаты, оказалось, чтобы работа приносила радость, а не стресс (58% против 64%). А HR-специалистам крайне важно, что начальство уважительно относилось к ним – об этом заявили сразу 76% опрошенных.

Судя по данным опроса чаще всего могут испытывать задержки с выплатой зарплаты и как следствие выдвигают именно это требование к потенциальной работе мечты (отсутствие задержек с выплатами) работники производственной (51%) и транспортной сферы (58%).