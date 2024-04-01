Жители СЗФО рассказали, что влияет на их эффективность на работе

Ключевым фактором, который влияет на уровень производительности работников в СЗФО опрошенные люди назвали интерес к работе или включенность и заинтересованность проектом. Это важно сразу для 58% или каждого второго опрошенного в регионах СЗФО. То есть если работодатель не заинтересует работника, то есть эффективность на работе будет либо низкой, либо начнёт падать.

Служба исследований hh.ru на основе ответов местных жителей, выяснила, какие факторы влияют на производительность людей на работе и составила рейтинг причин низкой и высокой эффективности сотрудников.

Ключевым фактором, который влияет на уровень производительности работников в СЗФО опрошенные люди назвали интерес к работе или включенность и заинтересованность проектом. Это важно сразу для 58% или каждого второго опрошенного в регионах СЗФО. То есть если работодатель не заинтересует работника, то есть эффективность на работе будет либо низкой, либо начнёт падать.

На втором месте по важности для работников и их поддержки их трудовой эффективности – смысл работы и понимание пользы, которую человек приносит. Это важно сразу 53% опрошенных в СЗФО. На третьем месте – мотивация к работе, если она низкая сразу 50% опрошенных честно признались, что работать будут не на полную.

Так как исследование давало возможность респондентам выбирать несколько вариантов ответов, люди также выбирали дополнительные параметры, которые могут улучшить или ухудшить их успешность на работе.

Так, 44% респондентов признали, что уровень обучения и знания по работе или профессии напрямую влияют на их эффективность. Кроме того, важны для высокой производительности работников и ощущение, что их ценят на работе, причем ценность может и должна проявляться не только за счёт достойной зарплаты, но и уважительного отношения и признания заслуг. Так ответили сразу 47%.

Немаловажна и поддержка руководителей: 31% опрошенных заявили, что их производительность зависит от этого. Атмосфера в коллективе влияет на эффективность труда ещё у 44% опрошенных.

Интересно, что для женщин наиболее важно ощущение, что их ценят на работе: женщины на 10% чаще, чем мужчины указывали этот фактор. А для на производительность труда мужчин на работе в большей степени могут влиять семейные или личные проблемы и дела.

Примечательно, но респонденты достаточно редко указывали переработки (8%), а также нехватку рабочих рук (14%) как факторы, влияющие на их эффективность. А вот стабильность компании (17%) и возможность работать с новыми технологиями (31%) важны для высокой производительности сразу у многих опрошенных (наглядно на диаграмме).