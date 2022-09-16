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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.22 18:00

Жители СЗФО рассказали, как часто и по каким причинам они сталкиваются с отпускной депрессией

Как оказалось, 43% сотрудников компаний на Северо-Западе отнюдь не горят желанием возвращаться в офис после проведенного отпуска, испытывая при этом чувство тревоги, а порой и вовсе впадая в депрессию. Сложнее всего выход из отпуска дается представителям сфер «Управление персоналом» (60%), «Маркетинг и реклама» (59%), «ИТ, телеком» (56%). Проще и легче других возвращаются на работу после каникул строители и бухгалтеры (по 41% в каждой сфере), работники транспортной (38%) и производственной сферы (35%).

Служба исследований hh.ru, выяснила, как часто и почему жители СЗФО сталкиваются с депрессией накануне или после отдыха от работы.

Как оказалось, 43% сотрудников компаний на Северо-Западе отнюдь не горят желанием возвращаться в офис после проведенного отпуска, испытывая при этом чувство тревоги, а порой и вовсе впадая в депрессию. Сложнее всего выход из отпуска дается представителям сфер «Управление персоналом» (60%), «Маркетинг и реклама» (59%), «ИТ, телеком» (56%). Проще и легче других возвращаются на работу после каникул строители и бухгалтеры (по 41% в каждой сфере), работники транспортной (38%) и производственной сферы (35%).

С депрессией в преддверии или после отпуска никогда не сталкивались 40% трудящихся в СЗФО. Остальные 17% затруднились ответить (наглядно на диаграмме 1).

21% из тех опрошенных в СЗФО, кто испытывал депрессию из-за отпуска, говорят, что это происходит всегда, 25% - что время от времени. Еще 17% начали страдать от упадка настроения до или после отпуска только в последние два года, 16% - в этом году.

Причиной отпускной депрессии обычно становятся общая (хроническая) усталость – её испытывают 58% трудящихся в регионах СЗФО, что на 5% больше, чем среди других россиян. 51% опрошенных чувствуют недовольство условиями работы после возвращения из отпуска, это на 6% больше, чем в среднем по стране.

Нехватка денег на желаемый отпуск (49%) и нехватка денег после отпуска (48%) тоже влияют на настроения жителей СЗФО. Причем судя по данным опроса, денег на отдых и после жителям СЗФО не хватает сильнее и чаще, чем другим россиянам. Также негативные настроения появляются из-за невозможности восполнить силы в отпуске (49%), из-за токсичной среды на работе (42%), по причине невозможности поехать желаемое место отдыха (27%) и из-за недовольства его условиями (13%) (наглядно на диаграмме 2).

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