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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.22 14:30

Жители СЗФО рассказали, как их профессия и работа влияют на их здоровье

Больше половины (83%) опрошенных работающих жителей СЗФО признались, что работа влияет на состояние их здоровья и в большинстве случаев – это негативное влияние. Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в ходе опроса о влиянии работы на здоровье заявили 75% россиян. В свою очередь сказали о том, что пока не чувствуют влияния на здоровье лишь 8% респондентов из СЗФО, остальные затруднились ответить.

Служба исследований hh.ru и сервис «СБЕР ЕАПТЕКА» выяснили, как выбор профессии может повлиять на состояние здоровья.

Больше половины (83%) опрошенных работающих жителей СЗФО признались, что работа влияет на состояние их здоровья и в большинстве случаев – это негативное влияние. Это самый высокий показатель по стране. Для сравнения: в ходе опроса о влиянии работы на здоровье заявили 75% россиян. В свою очередь сказали о том, что пока не чувствуют влияния на здоровье лишь 8% респондентов из СЗФО, остальные затруднились ответить. Чаще всего ухудшение самочувствия из-за работы отмечали у себя люди в возрасте 25–34 лет (80%), а вот среди респондентов от 55 лет таких значительно меньше: каждый второй в этой возрастной группе отметил, что не испытывает проблем с самочувствием (52%).

Судя по данным опроса, работающие жители СЗФО обычно сталкиваются с проблемами с позвоночником (53%), а также тревожными расстройствами (50%). На третьем месте по частотности – нарушение сна (42%). Выяснилось, что эту проблему люди решают чаще всего с помощью таблеток — на них пришлось 55% от всех продаж снотворных препаратов (наглядно на диаграмме).

Аналитика также показывает, что в течение последних двух лет интерес к теме здоровья значительно возрос, многие стали внимательнее следить за своим ментальным здоровьем. Начиная с весны россияне увеличили траты на успокоительные средства. Справиться с бессонницей и тревожностью с помощью могут помочь таблетки — их доля составила 88%. Самым популярным средством стали лекарства с экстрактом валерианы. За первое полугодие 2022 года наибольший рост в категории препаратов для борьбы с тревогой заметен в Самаре. Жители купили на 71% больше упаковок, чем во втором полугодии 2021 года. В СЗФО количество купленных упаковок за полгода выросло на 52%.

По данным опроса, обычно влияние профессии на здоровье отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%). На втором месте — юристы (83%), а на третьем — ИТ-специалисты (82%). Четвёртое место разделили бухгалтеры и секретари (по 81%). На пятом — маркетологи и PR-специалисты (79%). Оказалось, что реже всего с проблемами со здоровьем сталкиваются специалисты по недвижимости (31%), сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%).

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