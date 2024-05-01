Жители СЗФО рассказали, как работодатели нарушают их трудовые права

В рамках опроса hh.ru 37% респондентов в СЗФО заявили, что они знают о случаях нарушений прав трудящихся на работе. Ещё 13% добавили, что у них в компании постоянно нарушаются права сотрудников. Другие 37%, наоборот, ответили, что у них в компании права работников всегда соблюдаются. Остальные затруднились ответить.

В преддверии Международного дня солидарности трудящихся (1 мая) Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди работающих жителей СЗФО и выяснила, как часто респонденты сталкиваются с нарушением своих трудовых прав и готовы ли их защищать.

В рамках опроса hh.ru 37% респондентов в СЗФО заявили, что они знают о случаях нарушений прав трудящихся на работе. Ещё 13% добавили, что у них в компании постоянно нарушаются права сотрудников. Другие 37%, наоборот, ответили, что у них в компании права работников всегда соблюдаются. Остальные затруднились ответить.

Чаще всего о нарушениях заявляли представители сферы продаж, науки и образования, а также строительства.

Лидирующим видом нарушения в СЗФО, судя по данным опроса, является нарушение режима труда (отзыв из отпуска без причин, предоставление отпусков меньшей продолжительности и др.) – об этом сообщили 27% опрошенных или каждый третий респондент в СЗФО.

Второе место по частотности делят между собой сразу два варианта – нарушение оплаты труда и различные нарушения охраны труда и промбезопасности. Про такие варианты проблем на работе сообщили сразу по 23% респондентов.

Также работающие жители СЗФО довольно часто сталкиваются на работе с отказами в заключении трудовых договоров (13%) или с различными штрафами (17%), которые налагают работодатели на работников и которые на самом деле в Трудовом кодексе страны в отношении сотрудников не предусматриваются. Кроме того, работодатели в каждом десятом случае (13%) могут отказывать работникам в предоставлении различных гарантий и компенсаций, положенных Трудовым кодексом (наглядно на диаграмме).