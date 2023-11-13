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Мурманская область. Арктика (16+)13.11.23 12:00

Жители СЗФО рассказали, как справляются со стрессом на работе: в ход идут лекарства, кофе, алкоголь и общение с родными

Аналитика рынка труда также показывает, что в 90% компаний в регионах СЗФО работодатели никак не помогают своим сотрудникам бороться со стрессом. 3% компаний сотрудничают с сервисами психологической помощи. А остальные вовсе затруднились ответить, какие варианты помощи есть у них в компании.

Аналитики hh.ru вместе с экспертами психологической платформы Alter провели исследование среди жителей регионов СЗФО и выяснили, какие методы используют люди, когда хотят справиться со стрессом, вызванным работой.

Лидирующим методом борьбы со стрессом, который был вызван работы называют полноценный сон – так ответили сразу 63% респондентов. Ещё 47% спасают нервы через беседы с родными, близкими и друзьями. Спорт оказался на третьем месте как вариант борьбы со стрессом на работе – его выбирают сразу 25% опрошенных. У 24% средством спасения от нервозной работы стада медитация или дыхательные упражнения. Причём две трети из таких респондентов стараются медитировать сразу на работе. Более того, жители СЗФО оказались лидерами среди россиян, которые практикуют медитацию как борьбу с рабочим стрессом, в среднем по стране так ответили 17%.

Ещё один вариант решения проблемы – обращение к психологу, на это идут в СЗФО лишь 9%, а 13% принимают различные лекарства и в том числе антидепрессанты.

Интересно, что разговор с руководителем как метод борьбы со стрессом на работе выбирают лишь 11% опрошенных.

Есть в арсенале жителей СЗФО есть менее полезные для здоровья методы борьбы со стрессом. Так, 9% опрошенных заявили, что «заливают» стресс на работе алкоголем. При этом за год доля тех, кто выпивает из-за работы в СЗФО выросла на 2%.

Ещё в серии не самых полезных вариантов борьбы со стрессом на работе попадаются: кофе (11%), курение (11%), еда (24%). Также среди других вариантов опрошенные достаточно часто упоминают активный отдых на природе, прослушивание аудиокниг, видеоигры и занятия с домашними питомцами.

Аналитика рынка труда также показывает, что в 90% компаний в регионах СЗФО работодатели никак не помогают своим сотрудникам бороться со стрессом. 3% компаний сотрудничают с сервисами психологической помощи. А остальные вовсе затруднились ответить, какие варианты помощи есть у них в компании (наглядно на диаграмме).

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