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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.24 12:00

Жители СЗФО рассказали, какие форматы поддержки ждут от работодателей в этом году

В рамках опроса жители регионов СЗФО рассказали службе исследований hh.ru, какие программы поддержки им доступны прямо сейчас на работе, а также какие варианты заботы они хотят получать от работодателей в 2024 году. Выяснилось, что получать психологическую поддержку и заботу о ментальном здоровье хотят не только офисные сотрудники, но и рабочие или так называемые «синие» воротнички.

Какие социальные блага доступны работающим жителям регионов СЗФО

Исследование hh.ru показало, что чаще всего трудящимся доступны программы физического здоровья и различные социальные бонусы. Так, среди прочего 24% респондентов на Северо-Западе страны отметили, что они могут воспользоваться ДМС, телемедициной, программами правильного питания, также для них проводят, спортивные мероприятия, а также есть возможность пройти восстановление после травмы\тяжелой болезни.

С другой стороны, 76% местных респондентов в ходе опроса заявили, что у них на работе нет никаких программ поддержки здоровья работников.

Наиболее хорошо, судя по данным опроса, ситуация с программами поддержки физического здоровья ситуация обстоит у работников из сферы финансов (62%), в нефтегазовой сфере (53%), а также в ИТ-секторе (41%). И, наоборот, реже всего имеют доступ к такой поддержке работники из сферы услуг (лишь 5%). 

Ещё 22% опрошенных похвастались, что у них есть доступ к различным социальным программам (корпоративное волонтерское движение, подарки для детей работников, помощь при смерти\болезни родственников, релокация или помощь с ней и др.). Достаточно часто о таких бонусах рассказывают работники банков (38%), сферы перевозок (30%), медицины (26%) и реже всего работники СМИ и маркетинга (9%). При этом нет таких программ у 76% опрошенных, остальные затруднились ответить.

Кроме того, исследование показывает, что каждому десятому опрошенному (16%) в СЗФО доступны программы карьерного развития (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних сотрудников, карьерное консультирование сотрудников и др.). Данные опроса показывают, что проще всего двигаться по карьерной лестнице с точки зрения поддержки работникам в госсекторе (есть у 28% опрошенных), в ИТ-сфере и банковском секторе (по 25%). А вот менее всего развиты данные программы в промышленной сфере. 

В свою очередь самыми мало развитыми и доступными для работников оказались программы психологической поддержки (есть у 16% или каждого десятого опрошенного) и финансовой грамотности (есть в полной мере лишь у 14%).

Как люди хотят, чтобы о них заботились работодатели в этом году?

При этом интересно, что именно программа поддержки и заботы о ментальном здоровье является лидирующей в людей по востребованности – сразу 78% опрошенных заявили, что данное направление заботы должна стать приоритетным для их руководства на 2024 год. Причём по сравнению с 2022 доля таких желающих выросла на 20%. Важно, что потребность в психологической поддержке выражают одинаково сильно и представители рабочих профессий (70% опрошенных), и офисные работники, и работники розничной торговли (70%), и медики (69%), и работники сферы искусства (67%), и ИТ-специалисты (62%).

Если обратиться к практике работодателей, видно, как и год назад лидирующим направлением развития и внедрения в работу компаний работодатели на 2024 год также указали программы эмоционального здоровья и психологической поддержки работников – в 74% случаев. По сравнению с 2021 годом компаний, уделяющих внимание психологическому здоровью своих работников, стало на 38% больше. Между тем пока что анализ рынка труда показывает, что у большинства работодателей действительно нет никаких программ психологической поддержки сотрудников.  При этом 69% из них хотели бы мастер-классы по личностному развитию, между тем пока что они есть лишь у 15% компаний.

Кроме того, 84% респондентов, у которых нет такого на работе, заявили, что обязательно хотят иметь программы по развитию физического здоровья. Каждый третий (32%) респондент в СЗФО хочет, чтобы у него на работе ввели программы финансовой грамотности.

«Многие компании до сих пор пренебрегают комплексным подходом к well-being направлению. Отсутствуют и четкие ответы на запросы работников о карьерном росте, финансовом, физическом и эмоциональном благополучии. Хотя это именно та среда, которая позволяет людям находить смыслы в своей ежедневной деятельности, чтобы достигать ожидаемой от них эффективности. Если говорить о последней, а именно о низкой производительности труда, с которой мы жили и скорее всего продолжим жить в 2024 году: чтобы производить больше, компания должна вкладываться и в технологии, и в людей, сделать человекоцентричность базовым, системообразующим элементом, поскольку с точки зрения управления человеческими ресурсами сегодня основной фокус – в удержании», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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