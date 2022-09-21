Жители СЗФО рассказали, какие реальные трудности возникали у них при последнем поиске работы

На сложность поиска работы с достойным уровнем оплаты труда чаще всего сетуют высший менеджмент (62%) и специалисты сферы продаж (60%). С такой проблемой, ка несоответствие требований работодателя и реальных компетенций, чаще всех сталкиваются маркетологи (60%) и ИТ-специалисты (56%), а с частными отказами работодателей – работники рекламы и PR (58%), ИТ-специалисты и высший менеджмент (по 55%).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, узнала о том, с какими проблемами при поиске новой работы чаще всего сталкиваются соискатели в регионах СЗФО.

Описывая реально возникшие при поиске работы трудности, 48% опрошенных на Северо-Западе страны отметили, что им сложно найти работу с оптимальным уровнем дохода. Причём по сравнению с общероссийскими показателями жители СЗФО чуть реже сталкиваются с проблемой невысокой зарплаты на желаемой должности – в среднем по стране такой ответ дали 49% опрошенных.

43% недовольны тем, что поиски работы оказались слишком длительными. Это тоже выше, чем в среднем по стране на 6%. Ещё 41% соискателей испытывают проблемы с поиском вакансий, подходящих под компетенции. Ещё 35% сталкиваются с частыми отказами работодателей в приглашении на собеседование или в трудоустройстве. 28% хотели бы найти работу недалеко от дома, но пока не могут. 31% опрошенных также рассказали, что им было сложно устроиться без опыта работы, это на 9% больше, чем в среднем по стране. Ещё 15% не могли грамотно преподнести себя и свой опыт на собеседовании.

Были также интересные ответы среди вариантов «Другое». Достаточно часто соискатели сообщали о возрастной дискриминации со стороны работодателей после прохождения собеседования, о низком уровне английского языка, который не устроил компании, о неготовности работодателей «вкладываться в человеческие ресурсы», наличии судимости, что явилось поводом отказа в трудоустройстве, а также об отказах по национальному признаку (наглядно на диаграмме).

На сложность поиска работы с достойным уровнем оплаты труда чаще всего сетуют высший менеджмент (62%) и специалисты сферы продаж (60%). С такой проблемой, ка несоответствие требований работодателя и реальных компетенций, чаще всех сталкиваются маркетологи (60%) и ИТ-специалисты (56%), а с частными отказами работодателей – работники рекламы и PR (58%), ИТ-специалисты и высший менеджмент (по 55%).