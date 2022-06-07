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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 14:30

Жители СЗФО рассказали, какие условия труда им обеспечивают работодатели, а какими пренебрегают

Исследование показало, что наиболее полно жители СЗФО обеспечены в рамках работы со стороны своих компаний возможностью уйти на обеденный перерыв – так ответили 65%. Как правило, чаще всего эта мера соблюдается у юристов (79% опрошенных из этой сферы), ИТ-специалистов (74%), бухгалтеров и рабочего персонала (по 70%). При этом сильнее всего ущемлены в этом праве, судя по итогам опроса, медицинские работники (лишь 27% указали, что у них есть обеденный перерыв).

В ходе массового опроса hh.ru 76% опрошенных жителей СЗФО заявили, что, по их мнению, условия труда на их работе в целом безопасны и рассказали, какими благами и удобствами они обеспечены, а чем работодатели пренебрегают и закрывают глаза на их отсутствие. 

Исследование показало, что наиболее полно жители СЗФО обеспечены в рамках работы со стороны своих компаний возможностью уйти на обеденный перерыв – так ответили 65%. Как правило, чаще всего эта мера соблюдается у юристов (79% опрошенных из этой сферы), ИТ-специалистов (74%), бухгалтеров и рабочего персонала (по 70%). При этом сильнее всего ущемлены в этом праве, судя по итогам опроса, медицинские работники (лишь 27% указали, что у них есть обеденный перерыв). 

Другое важное условие – предоставление необходимого оборудования для труда – в целом оно выполняется в 54% случаев по СЗФО. И чаще всего его получают представители сферы ресторанно-гостиничного бизнеса (75%), маркетологи и ИТ-специалисты (по 60%), 63% среди строителей и 50% производственников. При этом работники транспортной сферы в 56% случаев, а также представители науки и образования (59%) чаще других жаловались, что работодатели не всегда предоставляют все необходимое оборудование и расходники для выполнения обязанностей.

Проблемы с оформлением больничного и отпуска по ТК РФ чаще всего возникают у работников сферы гостеприимства: 67% респондентов из этой сферы жаловались на первый пункт и 57% на второй. Проблемы и обеспечением чистоты в рабочих помещениях, а также хорошим освещением чаще всего есть у представителей рабочих профессий (78%) и транспортников (69%).

Самые низкие показатели по обеспечению на рабочих местах работников СЗФО заняли такие важные условия труда как низкий уровень шума – в целом он есть только у 22%, а у представителей рабочих профессий лишь в 9% случаев. Свежий воздух и хорошая вентиляция (23%), а также спецодежда и униформа (25%) (наглядно на диаграмме).

 

 

 

 

 

 

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