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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.23 12:00

Жители СЗФО рассказали, каких выходных им не хватает

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, опросила жителей СЗФО и составила рейтинг дат и праздников, которые по мнению жителей региона следует объявить официальными выходными днями.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, опросила жителей СЗФО и составила рейтинг дат и праздников, которые по мнению жителей региона следует объявить официальными выходными днями.

Однозначными лидером среди кандидатов на роль официального выходного дня стало 31 декабря – отдыхать в последний день года мечтают 68% жителей Северо-Западного ФО (причём чаще всего эту даты выбирали высший менеджмент и специалисты по закупкам). Все прочие даты и поводы идут с большим отрывом (наглядно на диаграмме).

51% жителей СЗФО полагают, что в качестве свободного от работы дня стоит закрепить личные дни рождения сотрудников – эта идея особенно популярна среди маркетологов, ИТ-специалистов и строителей. 28% уверены, что выходной нужен в День знаний, 1 сентября (чаще всех за это выступают высший менеджмент и специалисты по закупкам).

22% жителей на Северо-Западе сделали бы выходными днями даты профессиональных праздников для представителей соответствующих сфер, такой вариант наиболее привлекателен для работников науки и образования, производственников и строителей. Также в топ самых желанных выходных вошли День семьи, любви и верности, 8 июля (18%), День защиты детей (1 июня) – его выбрали 20% опрошенных.

Замыкает рейтинг дат, в которые жители СЗФО хотели бы отдыхать, День смеха (1 апреля) и День российского предпринимательства (26 мая).

Любопытно, что женщины значительно чаще мужчин хотели бы отдыхать в День знаний (35% против 28%), в День защиты детей (20% против 13%) и в День семьи, любви и верности (18% против 12%). Есть различия и в зависимости от возраста. Например, отдыхать в личные дни рождения чаще хотят соискатели 18-24 лет: сразу 59%, тогда как среди респондентов старше 55 лет эту идею одобряют только 34%. В то же время сделать выходным Старый Новый год хотели бы 16% соискателей старшей возрастной группы и лишь 9% представителей молодёжи.

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