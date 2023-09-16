Жители СЗФО рассказали, когда, по их мнению, нужно рожать, чтобы не навредить карьере и быть хорошим родителем

«Лидирующей причиной, почему респонденты не совмещают детей и карьеру – страх потерять работу (55%). Ещё 43% считают, что так происходит потому, что у работодателей нет нужных условий для родителей с маленькими детьми.

Служба исследований hh.ru опросила трудящихся и выяснила, какой возраст, как им кажется, проще всего состыковать с карьерой и деторождением.

Местные жители ответили достаточно однозначно, основные позиции такие:

• по мнению 38% местных респондентов, оптимальный возраст для рождения ребёнка от 25 до 34 лет;

• ещё 23% указали возраст от 35 лет и старше как самый выгодный для деторождения и построения карьеры;

• а вот возраст с 18 до 24 лет назвали лишь 20% опрошенных.

При этом 43% участников опроса считают, что современная женщина должна выбирать между рождением детей, образованием, карьерой и работой, 41% респондентов так не считают, 13% затруднились ответить.

«Лидирующей причиной, почему респонденты не совмещают детей и карьеру – страх потерять работу (55%). Ещё 43% считают, что так происходит потому, что у работодателей нет нужных условий для родителей с маленькими детьми.

И здесь полезно заглянуть в вакансии, вернее в те условия, что сейчас предлагаются работодателями для потенциальных или уже практикующих мам. В данном случае мы видим, что детские комнаты на работе как дополнительная мера поддержки родителей упоминаются в 12 тысячах вакансий с начала года по всей стране и в том числе в регионах СЗФО. Это на 76% больше, чем год назад. Попадается среди «плюшек» и оплата\компенсация детского сада – 5,7тысячи вакансий (+143% за год), а также подарки детям на праздники – 111 тысяч вакансий (+112% за год)», - отмечает Юлия Сахарова, руководитель hh.ru СЗФО.

При этом важна эмоциональная составляющая и отношение людей к такому явлению как декрет. В данном случае опрос показал, что на вопрос, какие эмоции испытывают респонденты при слове «декрет», участники отметили «позитив» — 41%, «тревога, напряжение» — 41%. Между тем на вопрос, как вы оцениваете поддержку работодателей для женщин, планирующих материнство, респонденты чаще всего ставили 2,8 балла из 5 (наглядно на диаграмме).