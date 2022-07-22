Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата, от чего они готовы отказаться, если нет денег и что делают, чтобы увеличить доход

Из-за проблем с деньгами 62% жителей СЗФО склонны отказываться от путешествий, ещё 60% откажутся от покупки одежды и обуви, 52% – от интересного досуга. 26% готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами, 22% отказываются от трат на образование.

Исследование hh.ru проведенное среди трудящихся жителей Северо-Запада показало, что 49% опрошенных считают еду своей самой большой статьей расходов.

Интересно, что год назад такой ответ дали сразу 66% опрошенных в СЗФО. На втором месте среди затрат сегодня – аренда жилья или ипотека (32%, в прошлом году так ответили 31%), на третьем – коммунальные расходы (30%, в 2021 году этот вариант выбрали 31%). Кроме того, 23% респондентов включают в свои основные статьи расходов выплату НЕ ипотечных кредитов, за год число таких респондентов упало на 2%. Ещё 16% отметили одной из ключевых трат расходы на детей, за год доля выросла на 8%. Ещё 9% – отметили важной частью затрат автомобиль или транспорт.

В целом по сравнению с прошлым годом жители СЗФО стали больше тратить на лекарства и лечение (+5 п.п. до 6%), досуг и отдых (+5 п.п. до 8%), одежду и обувь (+ 9 п.п. до 10%) и образование (+1 п.п. до 5% опрошенных) (наглядно на диаграмме 1).

Из-за проблем с деньгами 62% жителей СЗФО склонны отказываться от путешествий, ещё 60% откажутся от покупки одежды и обуви, 52% – от интересного досуга. 26% готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами, 22% отказываются от трат на образование.

Меньше 1% опрошенных жителей СЗФО ничего не делают для того, чтобы увеличить свой доход в будущем. 65% ищут новую работу с более высокой зарплатой, ещё 60% осваивают новые навыки, 27% ищут подработку, 13% пытаются добиться повышения на текущей работе, 13% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.

Если всё же избежать проблем с деньгами не получается, то, как правило, жители СЗФО стараются занять деньги у родственников, друзей или коллег – так поступают 36% опрошенных. Причём по сравнению с прошлым годом доля тех, кто так делает выросла на 9%. При этом местные жители из-за нехватки денег стали чаще брать займы в микрофинансовых организациях (+2 п.п. до 4%), но реже пользоваться кредитными картами (-20 п.п. до 27%) и чуть реже брать кредиты в банке наличными (до 7,5%) (наглядно на диаграмме 2).