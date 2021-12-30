Жители СЗФО рассказали об изменении своего отношения к вакцинации от COVID-19

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, совместно со страховой компанией «Росгосстрах» провела опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснила, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19.

33% опрошенных жителей Северо-Запада страны отметили, что всегда были за вакцинацию и это достаточно низкий показатель среди других регионов. Для сравнения: в среднем по стране доля всегда поддерживающих вакцинацию равна 37%. С другой стороны, среди опрошенных работников СЗФО 36% всегда были против вакцинации и остаются с данным мнением по сей день. Интересно, что 16% опрошенных в СЗФО раньше были за вакцинацию, а сейчас изменили мнение и стали ее противниками, при этом 15% наоборот в последнее время стали ратовать за вакцинацию.

В разрезе профессий больше других ратуют за вакцинацию и никогда не меняли своего положительного отношения к ней представители сферы закупок (53%), медики (49%), ИТ-специалисты (48%), банковские служащие (47%) и опрошенные HR-специалисты (46%). А вот никак не изменилось и все равно является отрицательным отношение к вакцинации у респондентов из рабочей сферы (47%), производственников, работников сферы продаж и ресторанно-гостиничного бизнеса (по 42% в каждой сфере).

Интересно, что отношение к вакцинации — будь оно положительным или скептическим — часто не зависит от страны-производителя вакцины, и появление в России зарубежных вакцин не сильно повлияло бы на ситуацию. Так, лишь 7% опрошенных в СЗФО точно бы привились, если бы у них был доступ к зарубежной вакцине, еще 20% скорее всего привились бы рано или поздно. У 55% опрошенных на Северо-Западе отношение не изменилось бы никак.

59% респондентов из СЗФО считают, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС, одного ОМС здесь не хватает. 14% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.

74% жителей СЗФО рассказали, что и раньше, и сейчас соблюдают меры безопасности - носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки, стараются соблюдать режим самоизоляции. Отметим, что это самый высокий показатель по России (в среднем по стране – 65%). Кроме того, 9% жителей СЗФО стали соблюдать эти меры ещё более тщательно. При этом 10% респондентов ответили, что честно старались соблюдать раньше меры безопасности, но устали от этого и больше вообще не соблюдают.