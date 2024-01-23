Жители СЗФО рассказали об успехах и неудачах, с которыми столкнулись за последний год

35% опрошенных в регионах СЗФО назвали своей главной удачей за последний год – повышение квалификации и обучение чему-то новому. Чаще всего этим могут похвастаться ИТ-специалисты (49%), работники науки и образования, а также финансисты и бухгалтеры (по 38%).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди жителей СЗФО выяснила, каких успехов они добились за последнее время, а также с какими неудачами столкнулись.

35% опрошенных в регионах СЗФО назвали своей главной удачей за последний год – повышение квалификации и обучение чему-то новому. Чаще всего этим могут похвастаться ИТ-специалисты (49%), работники науки и образования, а также финансисты и бухгалтеры (по 38%).

Ещё треть (34%) опрошенных назвали своим важным достижением года – большое количество прочтенных новых книг. Чаще всего о большом количестве книг (как художественных, так и профессиональных) заявляли работники сферы искусства, культуры, масс-медиа и юристы.

Еще 19% местных респондентов рассказали, что в 2023 году нашли новую работу, а 20% назвали важным личным достижением нормальный отпуск (чаще всего об этом говорили специалисты по управлению персоналом – сразу 41% из них много читали, а 38% удачно отдохнули).

Также в топе среди личных достижений года – повышение зарплаты (17%), долгожданная покупка (15%) и реализация крутого проекта (15%) (наглядно на диаграмме 1).

Среди главных неудач 2023 года 42% жителей СЗФО назвали выгорание, на это чаще всех жаловались маркетологи (54%), специалисты по работе с персоналом (48%) и ИТ-специалисты (46%). Важно, что жители СЗФО на 2% чаще, чем жители других регионов заявляли о выгорании на работе по итогам 2023 года.

На втором месте по доле неудач у жителей СЗФО – разочарование в своей компании и работе. Об этом заявили 40% опрошенных, причем лидерами здесь стали маркетологи (55%), а также HR-специалисты и высший и средний менеджмент (по 53%). Отметим, что жители СЗФО также на 2% чаще других россиян по итогам 2023 года разочаровывались в своих работодателях.

Кроме того, 24% респондентов рассказали, что не смогли пройти отбор/собеседование в компанию, куда хотели попасть на работу – с такой неудачей чаще всего сталкивались маркетологи (45%) и айтишники (44%).

Кроме того, среди провалов и неудач года многие соискатели называли проблемы со здоровьем у себя и близких (27%), ухудшение условий труда (24%), увольнение и постоянные переработки (по 21%), конфликты с коллегами и руководством (15%), отказ в повышении зарплаты (19%) (наглядно на диаграмме 2).