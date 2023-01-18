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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.23 12:00

Жители СЗФО рассказали, по каким критериям будут выбирать профессию и работу в 2023 году

В рамках опроса выяснилось, что трудящиеся в Северо-Западном ФО при выборе работы или профессии чаще всего обращают внимание на зарплату (46% в СЗФО против 55% по России), а также на востребованность профессии (46% опрошенных). Также живущие в СЗФО одним из ключевых факторов выбрали стабильность компании-работодателя (33% опрошенных), а также перспективность отрасли, где они строят карьеру (28%). Возможность карьерного роста интересует каждого третьего опрошенного (31%).

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей регионов СЗФО и выяснила, какие факторы важны для них при выборе места работы в 2023 году с учётом происходящих событий в стране и мире.

В рамках опроса выяснилось, что трудящиеся в Северо-Западном ФО при выборе работы или профессии чаще всего обращают внимание на зарплату (46% в СЗФО против 55% по России), а также на востребованность профессии (46% опрошенных). Также живущие в СЗФО одним из ключевых факторов выбрали стабильность компании-работодателя (33% опрошенных), а также перспективность отрасли, где они строят карьеру (28%). Возможность карьерного роста интересует каждого третьего опрошенного (31%).

Интересно, что респонденты-мужчины на 6% чаще, чем женщины в 2023 по сравнению с прошлым годом будут обращать внимание при выборе работы на стабильное положение компании-работодателя, перспективы карьерного роста и на 4% чаще на перспективность отрасли на рынке труда. А для женщин более важно понимание, насколько востребована их профессия (на 4% больше, чем для мужчин).

Среди вариантов ответа «Другое» опрошенные также достаточно часто называли такие факторы как безопасность, возможность перехода в другие профессии, возможность работать удалённо, возможность релокейта, возможность самовыражения. Также для респондентов важен график, который можно подстраивать под себя, доступное расположение офиса или производственных площадок компании или же близость к дому. И ещё один фактор, ставший важным в 2022 году и сохранивший трендовый спрос у соискателей - отсрочка от армии и бронь от мобилизации

В разрезе профессиональных сфер зарплата является самым важным фактором для ИТ-специалистов и работников сферы продаж (более половины опрошенных или 64%). Востребованность профессии на рынке чаще других оценивают респонденты из сферы строительства и недвижимости. Перспективы развития отрасли при поиске работы или новых курсов обучения, как правило, интересуют маркетологов, инженеров, представителей производственных профессий. Возможность карьерного продвижения крайне важна для диджитал-специалистов и брокеров по недвижимости, и меньше всего, судя по итогам опроса, интересует HR-специалистов и строителей.

«Примечательно, что как раз-таки представителей кадровых служб, эйчаров, ИТ-специалистов, а также строителей и риэлторов при выборе работы в 2023 году больше всего интересует стабильность на рабочем месте и в компании. Подобная позиция в целом понятна, потому что респонденты из этих трёх сфер чаще других в 2022 году могли наблюдать сокращение вакансий для их профессий, заморозку поиска и найма сотрудников или даже сокращения», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).

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