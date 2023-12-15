Жители СЗФО рассказали, почему они хотят уехать из своих городов

Служба исследований hh.ru провела опрос трудящихся жителей СЗФО и выяснила, что по итогам 2023 года половина опрошенных готовы сменить место жительства в ближайшем будущем. Основные причины переезда – маленькие зарплаты в родном регионе и сложность с поиском работы.

Опрос трудящихся показал, что:

• больше половины (58%) опрошенных жителей СЗФО в целом готовы к переезду, из них 33% уже готовы в целом к переезду, 25% имеют такие планы, но ещё не определились с новым городом для жизни;

• 29% пока не готовы к таким изменениям, а остальные затруднились ответить;

• в разрезе возрастов: мобильность сохраняется на одном и том же уровне и среди молодых (18 до 24 лет), и среди зрелых (45-55 лет), но резко падает у респондентов от 65 лет и старше;

• в разрезе целой страны самыми лёгкими на подъём оказались ростовчане (41%), нижегородцы (33%) и новосибирцы (32%).

Строят планы на переезд жители Самары (30%) и Краснодарского края (28%). В целом регионы СЗФО оказались на третьем месте по доле жителей готовых к переезду в другие города в ближайшее время.

Основные причины смены места жительства у жителей СЗФО в 2023 году:

• сложно найти работу – 57% ответов от респондентов;

• людей не устраивает зарплата в их родном городе - 51% ответивших;

• не нравится инфраструктура в городе – 40%;

• город, где живут люди не развивается – 30%;

• просто надоело жить на одном месте – 24%;

• отталкивает климат/погода – 22%;

• не нравится состояние экологии – 11%.

Среди других причин для переезда из СЗФО были и такие:

1. хочется повысить общий уровень жизни;

2. хочется открыть для себя новые перспективы, но иногда боятся сделать первый шаг;

3. слишком дорогое жильё, проще переехать в город поменьше;

4. хочется жить в городе с более медленным ритмом жизни;

5. хочется больше природы, и меньше бетона.

Важно: каждый пятый (22%) в целом готов к переезду, но пока останавливает страх, что не справится с логистикой или просто нет возможности самому всё организовать/нужна помощь с оформлением, деньгами, арендой жилья и т.п.

Интересны ответы также в разрезе пола и возраста:

• готовы покинуть город из-за сложностей с поиском работы, как правило, 45-55-летние;

• хотят новых впечатлений и знакомств молодые респонденты (до 24 лет);

• маленькие зарплаты толкают на переезд чаще всего 24-35-летних;

• из-за плохой экологии уедут в другое место 55-64-летние.

«Проведенное исследование даёт нам сделать полезные выводы: треть трудоспособного населения городов СЗФО готова к переезду ради работы. Но пока останавливаются из-за страхов (часто обоснованных) или нехватки ресурсов. Да, в стране нет ни одного региона-клондайка по числу незанятого населения, откуда работодатели могли бы черпать трудовые ресурсы и привозить работников в крупные города (такие как Москва и Петербург), где кадровый дефицит очень острый.

Но уже одно то, что люди готовы рассматривать другие регионы для внутренней трудовой мобильности – уже неплохой знак. Ведь ещё 4-5 лет назад трудящиеся гораздо реже готовы были сняться с насиженного места и переехать куда-либо ради работы. Обычно такое поведение свойственно студентам, покоряющим новые территории.

Теперь мы видим, что работоспособное население тоже готово к переезду. Это может стать хоть и небольшим, но подспорьем для местного бизнеса, который задыхается от нехватки кадров, а для новых жителей регионов СЗФО - хорошей ступенькой профессионального развития и улучшения качества жизни», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.