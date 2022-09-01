Жители СЗФО рассказали, сколько должны зарабатывать учителя

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какую заработную плату, по мнению жителей СЗФО, должны получать школьные учителя. Опрос проводился летом 2022 года среди почти 2500 местных соискателей.

61% жителей СЗФО уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Ещё 30% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов – это 61–100 тысяч рублей. 5% назвали цифру в 30–60 тысяч рублей. И меньше 1% опрошенных согласились с тем, что труд учителей можно оценить в 30 тысяч рублей и меньше.

Больше всего тех, кто считает достойной зарплатой для школьных учителей минимум 100 тысяч рублей, оказалось в Москве (79% жителей столицы выбрали этот вариант), Московской области (75%), Санкт-Петербурге (72%), Новосибирской области (70%) и в Краснодарском крае (66%). Реже всего такого мнения придерживаются в Пермском крае (всего 53%).

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для учителей выбирали маркетологи и рекламщики (79%), ИТ-специалисты (78%) и строители (77%), реже всех –рабочий персонал и HR-менеджеры (по 57%).

89% жителей СЗФО не считают, что сегодня труд учителей оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 5%, остальные затруднились ответить.

С начала года в России было открыто более 9 тысяч вакансий школьных учителей. Средняя предлагаемая зарплата составляет 39,5 тысячи рублей. И только 8% таких вакансий предлагают заработную плату свыше 100 тысяч рублей.

Топ-10 вакансий для школьных учителей с самыми высокими заработными платами: