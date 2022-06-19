Жители СЗФО рассказали, сколько должны зарабатывать врачи и медсёстры

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в России в третье воскресенье июня, Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, сколько, по мнению жителей СЗФО, должны зарабатывать врачи и медсёстры.

Большинство жителей СЗФО (89%) НЕ согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 5%, остальные затруднились ответить.

Сколько должны зарабатывать врачи?

Почти половина респондентов (45%) из СЗФО считают, что заработная плата врача должна составлять более 100 тысяч рублей в месяц. Ещё 42% называют «вилку» от 61 тысячи до 100 тысяч, 12% - от 30 тысяч до 60 тысяч. Уровень зарплаты врачей до 30 тысяч рублей не показался приемлемым ни для кого из респондентов из СЗФО. Остальные затруднились ответить.

Заработную плату от 100 тысяч рублей чаще всего считают достойной для врачей респонденты в возрасте 25–34 лет (52%) и 18–24 лет (51%). Среди представителей разных профессий наиболее высокую оценку труда врачей дают респонденты из сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» - 71% из них уверены, что эти специалисты должны зарабатывать более 100 тысяч рублей. Поддерживают точку зрения, что зарплата врачей должна быть выше 100 тысяч также ИТ-специалисты (64% представителей сферы), строители (50%), работники сферы продаж (51%).

Сколько должны зарабатывать медсёстры?

53% жителей СЗФО считают, что медсёстры должны иметь доход от 30 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. Ещё 33% опрошенных считают, что достойная зарплата для медицинских сестёр – это 61 тысяча –100 тысяч рублей, 7% - более 100 тысяч, 7% - в пределах 30 тысяч.

Те, кто уверен, что медсёстры должны зарабатывать от 61 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц, преобладают среди респондентов в возрасте 25–34 лет (52%). В профессиональном разрезе чаще всего также считают работники сферы искусства и медиа (56%), ИТ-специалисты (48%), юристы (45%) и маркетологи (45%).

Отметим, что с начала 2022 года, средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях врачей по России составляет чуть более 67 тысяч рублей, а в вакансиях медицинских сестёр – от 40 тысяч.