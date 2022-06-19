У рыбаков Северного бассейна улов ниже показателей прошлого годаТворчество, карьера, возможности: в Мурманске на День молодёжи будет организована работа интерактивных тематических площадок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.22 16:00

Жители СЗФО рассказали, сколько должны зарабатывать врачи и медсёстры

В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в России в третье воскресенье июня, Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, сколько, по мнению жителей СЗФО, должны зарабатывать врачи и медсёстры.

Большинство жителей СЗФО (89%) НЕ согласны с тем, что труд медицинских работников сейчас оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются лишь 5%, остальные затруднились ответить.

Сколько должны зарабатывать врачи?

Почти половина респондентов (45%) из СЗФО считают, что заработная плата врача должна составлять более 100 тысяч рублей в месяц. Ещё 42% называют «вилку» от 61 тысячи до 100 тысяч, 12% - от 30 тысяч до 60 тысяч. Уровень зарплаты врачей до 30 тысяч рублей не показался приемлемым ни для кого из респондентов из СЗФО. Остальные затруднились ответить. 

Заработную плату от 100 тысяч рублей чаще всего считают достойной для врачей респонденты в возрасте 25–34 лет (52%) и 18–24 лет (51%). Среди представителей разных профессий наиболее высокую оценку труда врачей дают респонденты из сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» - 71% из них уверены, что эти специалисты должны зарабатывать более 100 тысяч рублей. Поддерживают точку зрения, что зарплата врачей должна быть выше 100 тысяч также ИТ-специалисты (64% представителей сферы), строители (50%), работники сферы продаж (51%).

Сколько должны зарабатывать медсёстры?

53% жителей СЗФО считают, что медсёстры должны иметь доход от 30 тысяч до 60 тысяч рублей в месяц. Ещё 33% опрошенных считают, что достойная зарплата для медицинских сестёр – это 61 тысяча –100 тысяч рублей, 7% - более 100 тысяч, 7% - в пределах 30 тысяч.

Те, кто уверен, что медсёстры должны зарабатывать от 61 тысячи до 100 тысяч рублей в месяц, преобладают среди респондентов в возрасте 25–34 лет (52%). В профессиональном разрезе чаще всего также считают работники сферы искусства и медиа (56%), ИТ-специалисты (48%), юристы (45%) и маркетологи (45%).

Отметим, что с начала 2022 года, средняя предлагаемая заработная плата в вакансиях врачей по России составляет чуть более 67 тысяч рублей, а в вакансиях медицинских сестёр – от 40 тысяч.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)21:00«Мой друг дельфин Эхо». Художественный фильм (12+)22:30Стругачевособенности национального..кино Интернет-проект (16+)
-PRO Деньги (16+)Жители СЗФО рассказали, сколько должны зарабатывать врачи и медсёстры-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек, доллар укрепился почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)Мончегорск стал лидером по собираемости платежей за обращение с ТКО в Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика