Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт

Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос жителей регионов СЗФО, чтобы выяснить, сколько денег ежемесячно у них уходит на покрытие основных нужд (еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).

32% жителей СЗФО отметили, что на основные нужды каждый месяц тратят более 30 тысяч рублей. Для сравнения: по стране процент готовых потратить на основные нужды более 30 тысяч выше (40%). Больше других готовы платить за еду, «коммуналку» и транспорт жители Москвы (56% опрошенных) и Московской области (51%). Меньше других такая возможность встречается у нижегородцев (лишь 22%).

Почти у каждого пятого в СЗФО (19%) в месяц на основные нужны уходит 25–30 тысяч рублей, ещё у 16% опрошенных - 20–25 тысяч рублей. У 22% ежемесячные нужды отнимают от 15 тысяч до 20 тысяч. Каждый десятый в СЗФО может потратить за месяц на покупку еды, транспорт и коммунальные услуги менее 15 тысяч рублей.

«73% жителей СЗФО заявили, что их совершенно не устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские работники и специалисты транспортной сферы. Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. О том, что более-менее довольны размеров базовых расходов заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR, - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

По мнению 35% жителей Северо-Запада России ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10 тысяч рублей. Каждый пятый опрошенный готов признать, что максимальной суммой на еду может быть до 15 тысяч рублей, ещё 18% готовы тратить не более 20 тысяч рублей.

Отдавать за коммунальные услуги жители СЗФО готовы гораздо меньше: 30% считают, что эти траты не должны быть больше 5 тысяч рублей. Максимальное количество средств, которые ежемесячно готовы отдавать за коммуналку ещё 45% респондентов – 5–9 тысяч рублей.

Касаемо трат на транспорт или бензин: от 5 тысяч до 9 тысяч рублей в месяц готовы отдавать 35% опрошенных в СЗФО. 21% респондентов не хотят платить более 2500 рублей в месяц, от 15 тысяч до 25 тысяч готовы отдать на транспортные расходы не более 8% опрошенных.