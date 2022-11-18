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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 12:00

Жители СЗФО рассказали, в чём для них заключается смысл работы

Для 79% трудящихся жителей на Северо-Западе страны главный смысл их работы – деньги. При этом ответы заметно отличаются в зависимости от возраста: так, деньги в качестве смысла работы назвали 81% респондентов 35-44 лет и только 65% - среди соискателей старше 55 лет.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из регионов СЗФО и узнала, в чем для них заключается смысл их работы (люди могли выбирать несколько важных для них вариантов).

Для 79% трудящихся жителей на Северо-Западе страны главный смысл их работы – деньги. При этом ответы заметно отличаются в зависимости от возраста: так, деньги в качестве смысла работы назвали 81% респондентов 35-44 лет и только 65% - среди соискателей старше 55 лет.

44% жителей СЗФО также признали, что их работа – это любимое дело. Чаще всех такой ответ давали маркетологи (50%), представители сфер гостеприимства, искусства и медиа (по 49%), реже всех – рабочий персонал и специалисты по закупкам (по 31%).

43% опрошенных также отметили, что работают ещё и ради самореализации, причем женщины давали такой ответ на 11% чаще мужчин (51% против 40%). Среди различных профессиональных сфер самореализация наиболее важна для высшего менеджмента (59%), маркетологов и представителей научно-образовательной сферы (по 57%). Ещё для 36% респондентов смысл работы заключается в саморазвитии. Интересно, что этот фактор назвали 51% работников сферы образования и лишь 18% среди юристов.

29% соискателей региона работают, чтобы получить опыт. Среди респондентов 18-24 лет такой ответ дали 33%, а среди респондентов старше 55 лет – 19%. С точки зрения профессиональной принадлежности получение опыта наиболее важно для рабочего персонала (46%), наименее – для высшего менеджмента (15%). 

24% рассказали, что работают, чтобы построить карьеру. В рамках опроса оказалось, что для мужчин этот фактор важнее, чем для женщин: 25% против 19%. Интересно, что смысл работы в построении карьеры видят 30% представителей производственной сферы и всего лишь 13% представителей сферы искусства и медиа.

17% работают ради признания и уважения окружающих (кстати, этот фактор наиболее важен для медиков), 14% - ради общения (наглядно на диаграмме).

 

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