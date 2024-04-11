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Мурманская область. Арктика (16+)11.04.24 12:00

Жители СЗФО рассказали, выгорают ли они на удалёнке и что им помогает быть эффективными

Сильнее всего выгорают на удалёнке ИТ-специалисты (сразу каждый второй опрошенный или 56% представителей этой сферы). А вот лучше всего на удалёнке себя чувствуют бухгалтеры и финансисты – 2/3 представителей этих профессий заявили, что не выгорают, работая вне офиса.

Опрос  работающих на удалёнке жителей СЗФО, проуедённый экспертами hh.ruпоказал, как часто люди выгорают, трудясь дома, а также, что все-таки помогает им сохранять эффективность на работе.

Как часто выгорают на удалёнке?

Сразу 50% опрошенных жителей СЗФО признались, что сталкивались с ощущением выгорания (опустошенность, отсутствие сил и желания работать, минимальный интерес к работе или его отсутствие, раздражение от работы и др.). Ещё 20% опрошенных на Северо-Западе страны отметили, что практически никогда с таким не сталкивались, но возможно просто легко справились с выгоранием. А вот полностью отрицают выгорание у себя лишь 30% опрошенных.

Сталкиваетесь ли вы с выгоранием, регулярно работая из дома?

Да,

ежедневно

Да,

Довольно

часто

Да,

иногда

Нет,

не

сталкиваюсь

Практически

никогда

Административный

персонал

11%

0%

39%

29%

21%

Высший и средний

менеджмент

3%

17%

26%

31%

23%

Информационные

технологии

4%

10%

42%

24%

20%

Маркетинг,

реклама, PR

1%

5%

35%

33%

26%

Продажи,

Обслуживание

клиентов

0%

7%

40%

39%

13%

Финансы,

ухгалтерия

0%

4%

30%

55%

11%

Что дает силы удалёнщикам?

Работники-удаленщики из СЗФО также рассказали, что даёт им силы работать лучше дома, а не в офисе. И среди лидирующих методов, повышающих эффективность оказались соблюдение рабочего дня (60%), возможность выспаться и не вставать слишком рано, чтобы успеть доехать в офис (38%), а также грамотный план задач на день (38%). Кроме того, эффективные удалёнщики делают регулярные перерывы (36%).

Интересно, что каждому десятому опрошенныму (10%) помогает дневной сон в обеденный перерыв. Чаще всего спят на обеде ИТ-специалисты и топ-менеджемент.

Кроме того, 28% удалёнщиков в СЗФО позволяют себе зарядку или даже поход в фитнес-зал в рабочее время и считают, что спорт помогает им эффективно справляться с рабочими задачами (наглядно на диаграмме).

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