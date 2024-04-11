Жители СЗФО рассказали, выгорают ли они на удалёнке и что им помогает быть эффективными
Опрос работающих на удалёнке жителей СЗФО, проуедённый экспертами hh.ru, показал, как часто люди выгорают, трудясь дома, а также, что все-таки помогает им сохранять эффективность на работе.
Как часто выгорают на удалёнке?
Сразу 50% опрошенных жителей СЗФО признались, что сталкивались с ощущением выгорания (опустошенность, отсутствие сил и желания работать, минимальный интерес к работе или его отсутствие, раздражение от работы и др.). Ещё 20% опрошенных на Северо-Западе страны отметили, что практически никогда с таким не сталкивались, но возможно просто легко справились с выгоранием. А вот полностью отрицают выгорание у себя лишь 30% опрошенных.
Сталкиваетесь ли вы с выгоранием, регулярно работая из дома?
|
Да,
ежедневно
|
Да,
Довольно
часто
|
Да,
иногда
|
Нет,
не
сталкиваюсь
|
Практически
никогда
|
Административный
персонал
|
11%
|
0%
|
39%
|
29%
|
21%
|
Высший и средний
менеджмент
|
3%
|
17%
|
26%
|
31%
|
23%
|
Информационные
технологии
|
4%
|
10%
|
42%
|
24%
|
20%
|
Маркетинг,
реклама, PR
|
1%
|
5%
|
35%
|
33%
|
26%
|
Продажи,
Обслуживание
клиентов
|
0%
|
7%
|
40%
|
39%
|
13%
|
Финансы,
ухгалтерия
|
0%
|
4%
|
30%
|
55%
|
11%
Что дает силы удалёнщикам?
Работники-удаленщики из СЗФО также рассказали, что даёт им силы работать лучше дома, а не в офисе. И среди лидирующих методов, повышающих эффективность оказались соблюдение рабочего дня (60%), возможность выспаться и не вставать слишком рано, чтобы успеть доехать в офис (38%), а также грамотный план задач на день (38%). Кроме того, эффективные удалёнщики делают регулярные перерывы (36%).
Интересно, что каждому десятому опрошенныму (10%) помогает дневной сон в обеденный перерыв. Чаще всего спят на обеде ИТ-специалисты и топ-менеджемент.
Кроме того, 28% удалёнщиков в СЗФО позволяют себе зарядку или даже поход в фитнес-зал в рабочее время и считают, что спорт помогает им эффективно справляться с рабочими задачами (наглядно на диаграмме).